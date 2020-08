Lima: "Era el momento de estar con la familia y UCAM CB es mi famiilia"

Es la tercera vez en su carrera que Augusto Lima pisa la sala de prensa del Palacio de los Deportes para ser presentado como jugador del UCAM Murcia. Junto a Alejandro Gómez, persona de máxima confianza, y Pedro García Cuesta, secretario general y director de RRII de Grupo Orenes, el pívot brasileño se ha mostrado más maduro, más líder y con los objetivos más claros que nunca. Antes de comparecer, el Director General del club, Alejandro Gómez, ha indicado como se ha producido su vuelta: “ha renunciado a muchísimo dinero para estar con nosotros. Siente este club como suyo aun cuando está jugando fuera. Tenerle no solo es reconfortante a nivel profesional, sino también a nivel personal”.

Desde el inicio, Lima ha marcado claramente cuáles son sus intenciones. “Llevamos dos años irregulares. Yo lo que espero es volver a hacer grande este equipo. Que la gente tenga miedo cuando juegue en Murcia”.

Para responder a la pregunta sobre los objetivos marcados, Lima ha querido constatar el propósito de su llegada. “Yo el objetivo que tengo es ayudar a Sito en todo lo que me pida, ayudar a Nemanja y a Sadi a llevar el vestuario lo mejor posible, ayudar a los jugadores que no conocen la liga a adaptarse bien… Creo que tenemos una de las plantillas con más talento que ha pasado por UCAM Murcia y yo no he venido aquí solo para estar con mi hija, Alejandro o el Presidente, he venido aquí para hacer cosas grandes. Pero para eso hay que trabajar mucho”.

Son muchos los aficionados sorprendidos con su vuelta. Es probable, que tras la fase excepcional, haya mostrado el mejor nivel de su carrera. Pero ha hecho una reflexión muy interesante sobre el contexto en el que nos desenvolvemos por culpa del COVID-19, para aclarar su vuelta. “En la pandemia hemos aprendido que el dinero no lo es todo. Aquí estoy con mi familia, este club es mi familia. Ahora do más valor a otras cosas”.

Precisamente, sobre la “nueva normalidad” que nos podemos encontrar también en la Liga Endesa, el jugador del UCAM Murcia ha mostrado su opinión. “Van a cambiar muchas cosas, van a cambiar reglas y tenemos que protegernos lo máximo posible.

Para finalizar, ha comentado la relación que tiene con Sito Alonso desde que coincidieron en Croacia. “Hablo bastante con él. También cuando no jugaba para él. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, hemos pasado por muchas cosas difíciles juntos y eso se nos ha quedado marcado. Así que ahora estamos otra vez juntos y queremos hacer cosas grandes”.

Por tercera vez, Lima se encuentra en casa.