Lecomte: "Nuestro objetivo es ganar los dos partidos que quedan"

Desde su llegada al UCAM Murcia, Manu Lecomte ha vivido el tramo más intenso en la lucha por la permanencia en años en la Liga Endesa. Su adaptación ha tenido que acelerarse para poder ayudar a su equipo a salir de los puestos de descenso y afrontar con la mayor de las garantías posibles los dos partidos que restan. Se muestra feliz, con confianza y vivió con muchos nervios el final del partido ante Unicaja, después de ser expulsado. “Fueron dos acciones muy desafortunadas. Estuve viendo el partido desde fuera y es increíble como el equipo creyó hasta el final, creyó en la victoria, luchó unido y la verdad que estoy muy orgulloso de todos mis compañeros”.

En menos de 48 horas, la situación del conjunto de Sito Alonso, se invirtió. Tras el partido ante Gipuzkoa Basket, el UCAM Murcia demostró que ni mucho menos estaba muerto. “Principalmente hemos cambiado en la energía. A partir de ese partido aprendimos la lección. Tomamos nota de los errores. Después hemos jugado contra dos equipos increíbles como Joventut y Unicaja y salimos con la energía necesaria que nos ha llevado a ganar ambos encuentros”,comenta Manu Lecomnte.

Ahora el equipo viaja a Burgos, donde se reencontrará con dos viejos conocidos del club como son Augusto Lima y Vitor Benite, para poder continuar con las buenas sensaciones experimentadas en las dos últimas jornadas. “El único objetivo en el que estamos centrados es en lograr la victoria en los dos partidos que restan. No por las matemáticas de obtener la permanencia, sino por conseguir quedar en el mejor puesto posible”.

Un jugador que está demostrando en pocas jornadas la calidad que atesora y lo mucho que puede ofrecer al equipo. “Estoy consiguiendo mejorar cada partido. No es fácil llegar a una liga tan competitiva como la Liga Endesa y adaptarse rápidamente. Pero tanto mis entrenadores como mis compañeros me lo han puesto muy fácil”. Añade además que se encuentra “me encanta esta ciudad, el club, los entrenadores, los compañeros… para mí es una bendición estar aquí y me encantaría quedarme la próxima temporadas. Aunque ha sido un año difícil de resultados, todo el mundo sabe que UCAM Murcia es un club con grandes aspiraciones”, afirma Manu Lecomte.