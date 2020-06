Laura Gil: "Valencia Basket tiene muy buena pinta para hacer cosas bonitas"

Laura Gil, internacional murciana de baloncesto con España, fichada por el Valencia Basket hasta 2022, ha dicho en una entrevista a Efe afrontar esta nueva etapa con la ilusión de seguir conquistando títulos en un equipo "tiene muy buena pinta para hacer cosas bonitas".

La pívot, de 28 años y que llega del Perfumerías Avenida, de Salamanca, dominador del baloncesto español durante los últimos años, pretende "aportar todo lo que haga falta para ganar".

"No necesito meter 20 puntos, pero me sacrifico y eso se acaba valorando. Lo que hago, lo hago bien y eso me ayuda a estar donde estoy", ha dicho quien ha ganado 15 medallas con las selecciones españolas -seis con la absoluta- y 13 títulos de clubes.

"Es todavía pronto para decir qué conseguiremos (...), pero veo muchos retos", ha añadido tras cuatro años seguidos en Salamanca y uno más en la campaña 2010-2011.

El cambio obedece a una cuestión básica: "No me hicieron oferta para renovar y surgió la opción de ir al Valencia. El interés de este club que tiene una muy buena estructura y va creciendo temporada a temporada me atrajo y acepté la propuesta".

En la capital charra ha conseguido tres ligas, cuatro Copas de la Reina, cuatro Supercopas y una Euroliga, y con el Rivas Ecópolis también se proclamó campeona liguera.

Su objetivo será seguir ganando, ahora en Valencia: "Me encuentro un club que va dando pasos hacia adelante. Se está formando un bloque con muchas jugadoras españolas y la apuesta nacional en ese sentido es clara. Los fichajes que se están haciendo son muy buenos y atisbo un proyecto ilusionante con muchos retos".

"A mí se me define como jugadora defensiva, pero cada vez estoy dando más en lo ofensivo y encontrando ventajas también en ataque", ha apuntado la pívot con más medallas internacionales ganadas con su país y una fija para el seleccionador, Lucas Mondelo.

Con España aspira a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 tras ganar la plata en los de Londres 2016.

"Estar entre las elegidas en cada gran torneo no es fácil y llegaremos a 2021 tras una temporada muy intensa, pues también está el Europeo en Valencia dentro de un año, antes de los Juegos. Trataré de estar al 100 % para que Lucas siga contando conmigo", ha concluido.