Larentzakis: "La energía que nos tranmitió la afición fue clave para ganar a Valencia"

Desde la primera jornada de la Liga Endesa, cuando apenas llevaba unos días en Murcia, ya se le vio una conexión especial con la afición. Un ‘amor a primera vista’ que está desarrollando su idilio a lo largo de las semanas. El pasado domingo frente a Valencia Basket, Larentzakis comulgó al máximo con la grada, especialmente en los instantes finales. Un final frenético con sabor a gloria tras cerrar la victoria. “El público nos transmitió toda su energía, nos ayudó a jugar a un mayor ritmo… y espero que en cada encuentro, haya más gente transmitiéndonos esa fuerza”, comenta el jugador griego antes de entrar en detalles sobre el partido. “Fue increíble. Especialmente porque es un equipo de Euroliga. Demostramos de principio a fin que queríamos ganar a Valencia. Jugamos a gran intensidad y esta victoria se celebró por todo lo alto”.

Tras disputar el Mundial con la selección griega y con una corta pretemporada, a medida que pasan las jornadas, Giannoulis Larentzakis va conociendo la competición más a fondo. Todavía no se ha visto su mejor versión, pero asegura que vendrá pronto. “Hay muchas diferencias y muy notables entre la liga griega y la ACB. El baloncesto griego es muy táctico y se juega a una velocidad más lenta. Aquí todo es más rápido. Aún no hemos visto la mejor versión de Larentzakis. Yo trabajo cada día al máximo para dar mi mejor versión, pero todavía me queda mucho por desarrollar”.

Se trata de un jugador temperamental, intenso y que intenta jugar al cien por cien de energía en cada jugada. “Durante los partidos tomo las decisiones pensando en qué es lo mejor para el equipo. Y si sale bien, demuestro que soy feliz, no puedo guardarme la alegría. Yo juego para la gente del UCAM Murcia, para mi público y creo que a ellos les gusta mi juego”.

Tras dos victorias consecutivas el equipo el conjunto murciano se enfrenta a domicilio a Herbalife Gran Canaria. Un rival que cuenta con algunos de los mejores jugadores de la competición en el exterior. “Por supuesto que me motiva jugar contra este tipo de jugadores. Uno siempre quiere jugar contra los mejores, pero esto no es una batalla individual. Yo me centro en ganar a este equipo y disfrutar de este tipo de enfrentamientos”, concluye Larentzakis.