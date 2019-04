Kyle Hunt: "Las sensaciones que me transmite el equipo son inmejorables"

El último refuerzo del UCAM Murcia CB, ya está listo para poder ayudar al equipo a ganar en Manresa. Kyle Hunt, que lleva desde el lunes entrenando con sus nuevos compañeros, asegura que “se trata de una gran oportunidad para mí. Hay un gran equipo técnico y un gran grupo de jugadores. Estoy convencido de que el equipo va a terminar muy bien la temporada. Además, estar a las órdenes de un gran entrenador como Sito Alonso, siempre es una buena oportunidad.”

Se trata de un jugador diferente a Emanuel Cate y Luka Mitrovic. Puede jugar por encima del aro, rápido, muy fuerte… “Lo que puedo aportar principalmente es energía y capacidad de rebote. Creo que puedo aportar muchas cosas, pero principalmente mi atleticismo y energía”.

Desde su llegada al equipo universitario su adaptación está siendo buena y está muy contento con el nivel de los entrenamientos. “Las sensaciones que me transmite el equipo son inmejorables. He llegado en un buen momento de forma y con los entrenamientos que estamos realizando, que son muy intensos, creo que me estoy adaptando muy bien para estar disponible los minutos que sean necesarios para el próximo partido”.

Alejandro Gómez "Kyle nos va a ayudar mucho"

Alejandro Gómez, Director General de UCAM Murcia CB, ha indicado que “tras la lesión de Tumba necesitábamos traer a un jugador en posiciones interiores, a Kyle ya le veníamos siguiendo desde el pasado verano”. Preguntado sobre si ha arrepentido de no haber fichado antes a un pívot resalta que “sólo me arrepentí tras el problema de lumbalgia de Luka Mitrovic. Nuestra temporada cambió en las posiciones interiores después de que Marcos Delia decidiera marcharse, en aquel momento incorporamos a Mitrovic, un jugador diferente. Después nos fue bien pero todo se vino abajo tras la lesión de Kevin. Estoy convencido que Kyle nos va a ayudar, nos va a dar algo diferente a lo que tenemos, nos va a permitir jugar por encima del aro, esto nos da otra variante técnica que no teníamos”.

Kyle Hunt debutará en el partido del próximo domingo ante Manresa donde el equipo está obligado a ganar para no hundirse un poco más en la clasificación.