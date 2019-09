Kike Boned y Paulo Roberto reciben sus galardones como jugadores del quinteto histórico

La Liga Nacional de Fútbol Sala galardonó a los jugadores más destacados de los 30 años de la asociación. Los campeones del Mundo Luis Amado, Kike Boned, Javi Rodríguez y Paulo Roberto, recibieron este reconocimiento de manos de Javier Lozano y Aurelio Gómez Araujo, presidente y presidente honorífico de la LNFS respectivamente.

Luis Amado, Kike Boned, Ricardinho, Javi Rodríguez y Paulo Roberto. Cinco nombres propios que quedarán para siempre en la retina y el recuerdo de todos los aficionados de la Mejor Liga del Mundo tras treinta años de Fútbol Sala. Todos ellos, conforman un equipo de ensueño.

Y es que aprovechando el 30 aniversario de LNFS, la asociación premió a los jugadores que han marcado una época en la mejor Liga del Mundo. Cuatro de ellos, campeones del Mundo y de Europa. Luis Amado, ex portero de Inter Movistar y Caja Segovia recibió el galardón de mejor portero, destacando que: “esta Liga y los clubes en los que he jugado me han dado lo que soy como deportista, a lo largo de mis 21 años como profesional”.

Por su parte, Kike Boned, emblema de ElPozo Murcia y mejor cierre de los treinta años de la LNFS, recalcó que “afortunadamente la LNFS ha evolucionado mucho en estos años. Todos tenemos que estar orgullosos de cómo hemos mejorado como institución y estoy seguro de que lo mejor está por llegar”.

Javi Rodríguez, mejor ala de la LNFS y toda una institución del mejor Barça, actualmente entrenador en Ucrania y con experiencia en Hungría, afirmaba, “los que hemos tenido la gran suerte de jugar en esta Liga sabemos que es la mejor del Mundo. Lo que hay fuera no tiene nada que ver, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel de responsabilidad y como institución”.

Para finalizar, Paulo Roberto, mejor pívot de los 30 años de la Liga, recalcaba que “tengo que agradecer este premio. Tras casi 15 años retirado que me den este reconocimiento es una satisfacción enorme. Cuando uno ya no está en activo, que se acuerden de ti, me hace mucha ilusión. Tengo que felicitar y agradecer a la LNFS esta iniciativa”.