El pívot belga se ha convertido en uno de los veteranos de la plantilla universitaria. Durante la estancia de Sadiel Rojas en la Copa Mundial de China, se ha perfilado como embajador de los nuevos jugadores que se han incorporado al equipo este verano. “Son todos muy buenos chicos y su trabajo está siendo muy bueno”, ha comentado refiriéndose a Sakota, Eddie y Townes.

Después de un verano intenso en el que el trabajo no ha parado, encuentra muy buenas sensaciones en su vuelta a las canchas. Recordamos que estuvo durante ocho meses peleando contra una lesión de hombro. Gran parte de este periodo continuó jugando con dolor. “Ahora mismo lo noto todo perfecto. He trabajado mucho para recuperar el ritmo y tener buen ‘feeling’ en la pista. Poco a poco, me voy encontrando muy bien en todas las facetas”, comenta Kevin Tumba.

El trabajo durante la pretemporada está siendo calificado como “muy bueno” por toda la plantilla universitaria, Tumba no es una excepción. “Trabajamos cada día para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio. Lo único que puedo asegurar es que vamos a luchar en cada partido”.

Y ya están de regreso los internacionales Sadiel Rojas, que ha completado el primer entrenamiento, y están a punto de aterrizar Rafa Luz y Dino Radoncic. Tres incorporaciones que le van a dar mucho empaque al equipo. “Todo el mundo conoce a Sadiel y sabe lo que nos puede dar, creo que Rafa va a ser muy importante en el equipo, y a Dino también le vimos el año pasado de lo que es capaz. Van a mejorar ostensiblemente la plantilla”.

Sadiel Rojas ya entrena a las órdenes de Sito Alonso

Sadiel Rojas, capitán de UCAM Murcia ya s e entrena con el equipo. A las 11 de la mañana aperecí en la pista auxiliar del Palacio de los Deportes. Los abrazos se iban sucediendo por parte de cada uno de sus compañeros, conforme recorría de un extremo a otro el parqué.

Viene de hacer historia. Viene de disputar una Copa Mundial por primera vez con la República Domincana, y situarla entre las 16 mejores selecciones del mundo. Un hito que no olvidará nunca, aunque su mente solo está puesta en el UCAM Murcia, desde el momento del aterrizaje.

A nivel particular, Sadiel Rojas, ha participado en todos los encuentros oficiales que la República Dominicana ha disputado en este Mundial. 20 minutos de media y 4 rebotes por partido, avalan la confianza que su seleccionador Ernesto Ché García ha depositado en él.

Tras la experiencia, ya ha podido entrenar con sus compañeros del UCAM Murcia y es posible que mañana debute en Albacete, frente a un equipo de Euroliga como Valencia Basket.