Kevin Presa: "La conversación con Rubén Albés fue determinante para incorporarme al proyecto"

Kevin Presa ya viste los colores del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. El centrocampista ha sido presentado en la sala de prensa de La Condomina.

El futbolista ha estado acompañado por Pedro Reverte, director deportivo del Club, junto a la empresa Iberia Vitae, que ha ampliado su vinculación como patrocinador en el UCAM Business Club para la temporada 2019/20.

"Se trata de un jugador polivalente, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo. Kevin ha tenido varias ofertas, pero siempre ha apostado por nosotros desde el principio. Le deseo que tenga un buen año y que le respeten las lesiones para que nos ayude a conseguir los objetivos marcados", declaró el director deportivo.

Tras las palabras de Pedro Reverte, el centrocampista ha realizado sus primeras declaraciones como nuevo jugador del UCAM Murcia: "Agradecezco al Presidente y al Club toda su confianza. Es una experiencia nueva para mí y un reto que afronto con mucha ilusión. Soy un jugador que destaca por su poderío físico, con recorrido y que puede actuar en ambas áreas. Espero adaptarme lo más rápido posible al grupo".

Kevin Presa ha confirmado que "Rubén Albés se puso en contacto conmigo. Las conversaciones con el míster fueron importantes para que yo me decidiera por este nuevo proyecto del UCAM Murcia".

Además, el futbolista ha mostrado su felicidad tras los primeros días de la pretemporada: "Me siento muy contento. El vestuario me ha arropado genial desde el primer momento. Ayer comencé un poco nervioso, pero poco a poco me voy sintiendo más cómodo junto a mis nuevos compañeros".

Con 25 años, el centrocampista afronta su primer curso en el grupo IV de 2ª División B tras cuatro temporadas en el Pontevedra. “Para mí es un nuevo reto competir contra rivales a los que nunca me he enfrentado. Salgo de una zona de confort después de tantos años compitiendo en el grupo I de 2ª División B”, explicó.

Para finalizar, el nuevo jugador del UCAM Murcia ha subrayado que "nuestro objetivo es ganar el primer partido de Liga. Somos un equipo ambicioso, pero tenemos que ir a día a día. La temporada es muy larga".