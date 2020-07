Junior Martínez: "Llego a Murcia con muchas ganas de seguir creciendo"

Junior Martínez ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Real Murcia en la sala de prensa de estadio Enrique Roca. El hispano-dominicano, de 22 años, fue el primer fichaje de esta temporada y llega procedente del Inter de Madrid.

En el acto de presentación, estuvieron presentes por parte de la entidad grana el consejero Álvaro Ruiz y el director deportivo, Julio Algar. Ruiz tomó la palabra en primer lugar: "Agradecemos a Junior la apuesta que hizo por el Real Murcia. Fue el primer fichaje de este curso y estamos muy contentos con su incorporación".Tras él, Julio Algar analizó deportivamente al jugador: "Es un jugador creativo y con calidad. Tiene una buena toma de decisiones en el último tramo y además es muy polivalente".

Audio El director deportivo del Real Murcia ha analizado, tras la presentación de Junior, los objetivos para cerrar la plantilla. "Seguimos trabajando en la continudiad de Curto y Chumbi. Ambos ya conocen nuestras intenciones, queremos continuar con ellos". De esta forma la delantera ya estaría cerrada "arriba contamos con Toril. Álex Melgar y Silvente". En cuanto a posibles salidas destaca que "estamos terminando de perfilar la plantilla y a día de hoy no tenemos ninguna decisión en cuanto a posibles jugadores con contrato que puedan salir".

Por último el jugador comenzó señalando que "Estoy súper feliz de estar aquí. No me lo pensé a la hora de venir. Tengo muchas ganas de empezar después de tanto tiempo sin tocar el balón". Además, respondió a las preguntas de los medios de comunicación resaltó que "Esta temporada en el Inter ha sido un año bonito. Teníamos un buen equipo y me quedo con la espinita de saber qué hubiera pasado si la temporada hubiese acabado. Espero quitármela este año". En cuanto a su posición ideal confesó: "Me siento más cómodo detrás del nueve, de mediapunta. Me considero un jugador polivalente". "Aún no he tenido una conversación larga con Adrián Hernández. Me dio la bienvenida y me ofreció todos los servicios de los que dispone el club. Cuando todo empiece hablaremos de los temas deportivos".