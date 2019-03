El FC Jumilla vuelve a saborear el triunfo ante el Almería B (0-1)

El FC Jumilla puso fin a la mala dinámica que le acompañaba, con cuatro derrotas consecutivas, con un triunfo importantísimo en el Juegos del Mediterráneo ante la UD Almería B. El conjunto de Leonel Pontes sumó tres puntos que son claves en la pelea por la permanencia, pues deja tocado a un rival directo como es el rojiblanco y, dependiendo de cómo acaba la jornada, podría aumentar la renta con los puestos de descenso a ocho puntos.

A pesar de la situación del filial almeriense, sus resultados en casa no estaban siendo malos. Prueba de ello es que allí el Cartagena, líder, sólo pudo empatar. Así, Leonel Pontes cambió el dibujo: defensa de tres centrales, dos carrileros largos y Ming Yang en el doble pivote para tener más el balón. El inicio de partido no fue el esperado ya que los locales se hicieron con el control aunque sin claras oportunidades de gol. Conforme pasaban los minutos nos asentábamos en el terreno de juego y aparecieron nuestras ocasiones. La primera fue para Óscar Rico, que se encontró con una gran intervención de Jero Lario. También lo intentaron Germán, cuyo disparo acabó en saque de esquina, y Edu Luna, con un testarazo que se marchó por encima del larguero. No hubo suerte y nos fuimos con empate al descanso.

Tras reanudarse el encuentro se repitió la tónica del arranque, más balón para el filial pero oportunidades del FC Jumilla. Bouba no remató a gol un buen centro de Óscar Rico. Éste también buscó el tanto pero su centro chut lo atajó el meta de la UD Almería B. Leonel Pontes quería los tres puntos y dio entrada a Gao por Edu Luna, apostando por un esquema más ofensivo. Con este sistema el dominio fue visitante, con más llegadas a portería. Avisó Ming Yang, pero otra vez Jero Lario estuvo decisivo para evitar el 0-1.

En el añadido llegaría la recompensa a tanta insistencia. El FC Jumilla defendía un saque de esquina y en un contragolpe vino el gol. Bouba demostró su calidad y lideró la contra, acabándola con un toque exquisito para evitar al portero y hacer que los tres puntos se vengan para la ciudad vinícola.