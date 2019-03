El FC Jumilla merece más ante el Atlético Malagueño (0-0)

El FC Jumilla mereció más ante el Atlético Malagueño. El cuadro dirigido por Leonel Pontes dominó durante gran parte del choque a su rival pero no acertar en la definición hizo que los tres puntos no se pudieran quedar en el Uva Monastrell. A pesar de ello, la distancia con los puestos de descenso se mantendrá a puntos quedando y una jornada menos por disputar.

Desde el arranque los vinícolas se hicieron con el mando del encuentro. Presionaban en la salida del balón y pronto se recuperaba el esférico. La primera llegada con peligro fue un remate de cabeza de Peque que se marchó cerca del palo de la portería visitante. El colista, con jugadores de mucha calidad, lo pasaba mal y apenas podía tener el balón en su poder. En un saque de esquina dispusimos de una doble oportunidad. Cabeceó Edu Luna pero no encontró portería. El esférico quedó suelto y el despeje de la zaga pegó en Leak y pudo costarle a los malagueños el 1-0. Antes de irnos a vestuarios lo intentó Germán. El tinerfeño se zafó de un defensa y su chut con la izquierda salió fuera.

Leonel Pontes quería los tres puntos y lo demostró con el cambio en el descanso. Edu Luna dejaba el terreno de juego por Gao. El Malagueño también dio un paso adelante y eso benefició para ver más jugadas de gol, aunque ninguno de los dos conjuntos pudo hacerse con el dominio. Peque, con un disparo con la izquierda desde la parte derecha del área, pudo marcar pero no hubo premio. Carlos Álvarez y Diego Sánchez también entraron en el FC Jumilla, una clara apuesta ofensiva de Pontes. El asturiano tuvo dos buenas opciones de gol. En la primera, en buena posición, no acertó y su disparo lo atajó Kellyan. Después hizo la jugada del partido. En el centro del campo, con un toque de calidad, eliminó al primer defensa, llegó cerca del área y se deshizo de otro zaguero y desde la frontal disparó, acabando el balón en el larguero. No hubo suerte. El único disparo con peligro del Malagueño fue tras esta acción, con un intento desde la frontal que pasó cerca de palo derecho de la portería defendida por Simón.