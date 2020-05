Julio Algar ;"Vamos a formar un equipo para estar arriba"

Julio Algar, recientemente renovado como director deportivo del Real Murcia, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación deportiva de la entidad y los objetivos de cara a la próxima temporada, marcada por las incógnitas tanto en la parcela deportiva como en la económica después todo lo sucedido por crisis sanitaria que ha obligado a paralizar la competición y a una temporada 2020/2021 con una segunda B con 100 equipos. A estas alturas quedan muchas incógnitas que resolver y los responsables deportivos están trabajando en configurar una plantilla en la que, una vez más, el objetivo, como reconoce el director deportivo, va a ser "luchar por estar en la parte alta y buscar el ascenso de categoría. Va a ser una campaña muy difícil, tenemos que hacer todo por llegar a Segunda y si no es posible, nuestro primer objetivo debe ser clasificarnos para la nueva liga PRO".

Algar amplío su compromiso con la entidad grana hace sólo unos días. En las fechas precedentes se había hablado mucho sobre la supuesta mala relación con el entrenador, Adrián Hernández, quien ese mismo día también renovò su contrato. Sobre este supuesto distanciamiento el director deportivo señala que "ha sido un culebrón del que se sigue hablando. Es normal que podamos tener algunas discrepancias, cada uno tiene su impresión y su valoración, no creo que debamos ir más allá".

Estamos ante una temporada llena de incógnitas "está claro que esta es la situación que vivimos. Debemos ir poco a poco, con firmeza y muy atentos a los acontecimientos. Son demasiadas dudas que se nos plantean, prespuestos, cuándo la afición pueda ir al estadio. Hay que tener en cuenta que hablamos de ingresos muy importantes que no sabemos cómo se van a generar. Ahora mismo no podemos hacer un balance exacto. Estoy seguro que habrá equipos que se pueden comprometer a algo que no van a poder cumplir. El Real Murcia no va a caer en ese error, después de la experiencia de este año hemos aprendido y lo ideal es comprometernos a lo que podamos hacer frente. Poco a poco, tenemos mucho tiempo por delante, buscaremos jugadores que encajen en nuestro presupestos. Como dije el año pasado el nombre del Real Murcia pesa mucho y volveremos a aprovecharlo". Sobre los componentes de la actual plantilla reitera que "tendremos que adaptarnos unos y otros a la situación que vivimos".

Sobre los objetivos de cara a la temporada 2020/2021 indica que "el objetivo es claro, tenemos que estar arriba. El presupesto no va a ser excusa. Con el prespuesto que tengamos no puede haber excusa para nada y tendremos que estar arriba. Tengo claro que la temporada pasada íbamos por el buen camino y habríamos estado mucho más arriba. El equipo iba muy bien. Quedaban diez jornadas y podríamos haber dado la sorpresa".