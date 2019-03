Julio Algar: "Tenemos buenos jugadores y lo van a demostrar"

El Real Murcia tiene este domingo, desde las 12 del mediodía, una nueva oportunidad para acabar con la racha de nueve jornadas sin ganar. En este encuentro la gran novedad será el debut de Julio Algar en el banquillo. El técnico madrileño ha comparecido este viernes, antes del entrenamiento, en Cobatillas para analizar el compromiso ante el filial del Granada.

El técnico grana comenzó hablando sobre las sensaciones antes de su debut: “Muchas ganas porque necesitamos la victoria para acabar bien el tramo final de liga. Lo importante es que la plantilla esté bien mentalmente, son buenos jugadores y lo van a demostrar. A partir de ahora tenemos que centrarnos en ganar partidos y dejar al Consejo de Administración trabajar para sacar el club adelante”.

También habló sobre la semana de trabajo y en que ha incidido para este fin de semana: “Me he centrado en que lleguen lo mejor posible. Es importante tener tranquilidad porque son buenos jugadores y la dinámica en la que está el equipo no es normal. En Granada espero ver que trabaje desde el primer momento, que nadie puede achacar a esta plantilla que no trabaja. Tenemos que competir siempre y dejarnos la piel sobre el terreno de juego”.

Sobre las bajas con las que contará este domingo: “Hugo está sancionado y Charlie Dean no sabemos si va a llegar. Pero lo importante es que los once que salten al campo tengan las ideas claras y defiendan el escudo. Está claro que tendrán que venir con nosotros jugadores del filial para completar la expedición”.

Por último, habló sobre el rival de esta semana, el Recreativo Granada: “Es un equipo con talento e irregular como suelen ser los filiales. No llega en una buena racha de resultados pero pienso que sí de juego. Está claro que no debemos dejarles hacer su juego e intentar tener nosotros el control siempre del partido”.