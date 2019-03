Julio Algar: "No podemos pensar más allá del partido ante el Don Benito"

Julio Algar, técnico del Real Murcia, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del Real Murcia CF - Don Benito del próximo domingo. Sobre la semana de trabajo, Algar ha afirmado que "con de una victoria todo es mucho mejor y más después de las jornadas que habían pasado sin conseguirla". Ha supuesto una bombona de oxígeno para la plantilla: "Ha sido buena para nosotros y la afición. Fue un partido complicado, pero al final lo importante es que nosotros estemos bien".

Muy pendientes de la próxima jornada, el técnico apunta que "el objetivo es el siguiente encuentro, no podemos pensar más allá" y que le pondrán "concentración máxima". En Granada, la disposición táctica fue de tres centrales, lo que ha tildado el preparador de que "salió bien", aunque no tiene claro si repetirán esquema. Lo que sí es seguro es que "los once que salgan lo van a hacer lo mejor posible".

Apuntando las bajas, Julio Algar reconoció que Charlie "es la única duda" y que Nahuel "seguramente llegue, si no recuperamos a Charlie tendremos que llevar, como la semana pasada, a un jugador del filial".

Este próximo domingo llega a Nueva Condomina el Don Benito, un conjunto cuyos fichajes de invierno "les han dado cosas y van a venir con el cuchillo entre los dientes. Es un equipo que está haciendo bienlas cosas. Se va a ver un partido en el que los dos equipos saben que se están jugando mucho, el que mejor lleve sobre el terreno de juego lo que está preparando se llevará los tres puntos". A partir de ahora "sólo tenemos que pensar en ganar, independientemente del rival que tengamos enfrente. Hacer las cosas lo mejor posible para sumar los tres puntos.