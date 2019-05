Julio Algar: "MI idea es no seguir como entrenador"

El entrenador del Real Murcia, Julio Algar, atendió a los medios de comunicación en la previa del Sevilla Atlético, donde afirmó que "tenemos un partido importante en Sevilla porque somos el Real Murcia y tenemos que defender el escudo que llevamos con respeto y seriedad".

Respecto al choque, el técnico señala las bajas de José Ruiz por un proceso febril y la de Nahuel, que continúa con la lesión. También ha confirmado que Parras ya se ha recuperado y que es posible su presencia en la convocatoria.

Todavía no hay una decisión firme sobre quién será el entrenador del club: "Tomaremos la mejor decisión para el Real Murcia. Yo no he venido a vender humo y queremos hacer un equipo competitivo para el año que viene".

El técnico grana ha confirmado que la plantilla comenzará sus vacaciones a partir del próximo lunes "tras el partido de Sevilla vendremos el lunes aquí para despedirnos. Después de una temporada tan complicada para ellos es mejor tomar ya las vacaciones. Desde entonces nos pondremos a trabajar en la próxima campaña. Tenemos mucho trabajo por delante".

En ese trabajo de planificación y sobre el interés por la continuidad del guardameta Ian Mackay ha resaltado que "sería muy fácil sentarnos con él, engañarlo, como ha pasado aquí en épocas anteriores, y llegaríamos a un acuerdo rápido. De esta forma no vamos a actuar, tenemos claro que hay que llegar a contratos que podamos cumplir".

Para concluir se ha referido al compromiso del Consejo para cumplir los acuerdos firmados hasta final de temporada: "Confío plenamente en lo que se nos transmite desde el Consejo. En estos dos meses todo ha ido bien y tenemos motivos suficientes para seguir creyendo en nuestros dirigentes".