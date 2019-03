Julio Algar: "Es un gran reto, ahora mismo lo importante es el primer equipo"

El Real Murcia ha comenzado este miércoles una nueva andadura deportiva con la presentación en Nueva Condomina al manager deportivo y entrenador hasta final de la presenta temporada de Julio Algar. Durante la presentación estuvo presente el presidente, José María Almela, que comenzó realizando un repaso a la trayectoria del técnico madrileño.

Tras la intervención del presidente, Julio Algar tomó la palabra para “agradecer a la cultural la facilidad que ha dado para poder venir a este reto”. También quiso transmitir agradecimientos al “preseidente y todo consejo por depositar esta confianza” en él. Vengo a un gran club, tengo claro que si no hubiese sido el Real Murcia no habría venido, no hubiera dejado el trabajo que estaba realizando en la Cultural Leonesa. Estoy convencido de que podemos sacar al equipo de esta situación. Nuestra primera gran batalla es el domingo en Granada, espero que podamos ya revertir la situación deportiva".

El técnico madrileño, que consiguió el ascenso con el Real Murcia a Segunda División en Granada en el año 2000, ha dirigido esta mañana la primera sesión de trabajo en Cobatillas. Ha sido su primer encuentro con la plantilla y sobre su estado anímico resalta que "los jugadores son los primeros que quieren sacar esto adelante. La realidad es que el ambiente no es el más agradable pero cuando nos hemos puesto a trabajar les he visto con ganas e ilusión. Son conscientes de que esto es cuestión de todos".

Algar quiso deja claro que “si no hubiera sido por el Real Murcia no hubiese dejado mi antiguo trabajo, pero este reto había que aceptarlo. No me arrepiento de haber tomado esta decisión. En mi recuerdo está aquel ascenso y lo que vivímos aquel día en La Glorieta. Después de muchos años me ha llegado esta oportunidad y la voy a aprovechar”.

Sobre el trabajo que tiene por delante, dijo que “la prioridad ahora es el primer equipo. Está claro que miramos de reojo el futuro pero ahora hay que centrarse en conseguir la permanencia. Tenemos que fijarnos en el corto plazo y mirar hacia adelante, tenemos que ser positivos”. Sobre el trabajo de cantera ha resaltado que "debemos tener tranquilidad. Es cuestión de tiempo. El objetivo es que los jugadores lleguen al primer equipo por méritos propios y no por necesidad. Es muy triste ver como jugadores de nuestras bases se marchan a otros clubes con menos historia que el nuestro".

Por último, finalizó diciendo que “hay estar al máximo para demostrar en el club en el que estamos”.