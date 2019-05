Julio Algar: "Entiendo el malestar de la afición pero ahora tenemos que estar muy unidos"

Julio Algar, técnico del Real Murcia, ha comparecido hoy en Nueva Condomina en la rueda de prensa previa del encuentro de este domingo frente a la UD Melilla. El técnico grana comenzó hablando sobre la semana de trabajo: "Se ha entrenado bien, pero estamos dolidos por la forma en la que ocurrió la derrota en Málaga. Estamos deseando que llegue el domingo para hacerlo bien y que la gente se vaya contenta". Sobre la situación de la plantilla esta semana ha indicado que "la plantilla está dolida por lo de Málaga, Trabajamos para que la gente se vaya contenta". Sobre

Sobre el estado anímico de la plantilla, Julio aseguró que "los veo con muchas ganas pero muchas veces no estás acertado. Yo he sido jugador y cuando estás en el campo todo es más complicado, por eso todo el mundo no es futbolista". Sobre la posible protesta por parte de los aficionados ha indicado que "como vengo diciendo semanas atrás creo que el Real Murcia está jugándose algo más que la permanencia en la categoría, se está jugando su futuro. Entiendo y respeto la opinión de los aficionado. Han trabajado muchísimo, es entendible su malestar. Reconociendo todo esto hay que pedir unidad en estas dos semanas que nos quedan de competición".

También le preguntaron sobre la planificación de la próxima temporada: "Estamos trabajando ya, pero será a partir de Sevilla será cuando ya pensaremos a tope en la próxima campaña".

Este pasado sábado debutó como titular Bertomeu, la prensa le planteó a Julio la posibilidad de que debuten más jugadores de la cantera en lo que queda de año: "Cada momento es para un jugador. Por ejemplo, Bertomeu demostró cuando jugó aquí hace 15 días y se ganó jugar en Málaga. Pero todo son momentos y hay que tener cuidado".

Por último, le preguntaron por el rival de esta semana: "Viene un equipo que se está jugando ser líder y tiene grandes jugadores. Por todo eso está ahí y vienen haciendo esos resultados".