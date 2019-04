Julio Algar: "Ante Almería B hay que ir desde el inicio a por la victoria"

El Real Murcia, tras su triunfo de la pasada semana een Jumilla regresa este domingo a Nueva Condomina, donde ganó su último partido el pasado 13 de enero, para enfrentarse al filial del Almería, un equipo que ya está descendido pero que le hace más peligroso, como ha reconocido el técnico grana, "el Almería B va a venir el domingo a buscar un triunfo, con ganas de agradar y demostrar que son buenos jugadores. Un campo como Nueva Condomina y un rival como el Real Murcia motiva mucho, además hay que tener en cuenta que en sus filas hay jugadores murcianos que seguro van a estar muy motivados. Tenemos que intentar que no sea un partido como el que nos enfrentó al Don Benito. Desde el principio tenemos que salir a buscar los tres puntos".

Continuando con el rival de este domingo ha indicado Algar que "es un equipo con muchos jugadores jóvenes que se están jugando su futuro. Tenemos que intentar que el partido se nos ponga de cara. Ellos querrán dominar el partido pero no debemos permitir que hagan su juego. Si nos confiamos va a ser un rival muy peligroso".

El conjunto grana no gana en su estadio desde el pasado 13 de enero, sobre las dificultades que está teniendo el equipo como local Algar indica que "es difícil explicar lo que nos está pasando en nuestro estadio. El equipo juega con mucha presión y nos cuesta ganar, fuera se sienten más liberados. Espero que el domingo se rompa la racha y podamos dar una alegría a una afición que no nos ha dado la espalda en ningún momento durante esta temporada".

Con la permancia prácticamente asegurada se le ha interrogado al técnico grana si se puede comenzar a trabajar ya de cara al futuro. "La permanencia aún no la tenemos asegurada. Primero debemos cerrarla para evitar sorpresas en las últimas jornadas. El domingo tenemos nuestra primera oportunidad". El pasado sábado en Jumilla estuvo viendo el partido José Luis Rodríguez "Loreto", ex jugador murcianista que suena con fuerza para ser quien tome las riendas del banquillo en la próxima temporada y en este aspecto Algar señala que "somos amigos aunque hacía tiempo que no nos veíamos. Como anécdota puedo contar que el domingo estuvimos juntos en un centro comercial cerca de mi casa y nos vio mucha gente. Primero tenemos que cerrar la permanencia y después comenzar a pensar en el futuro".