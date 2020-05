José María Díaz repasa su trayectoria deportiva en Hong Kong y China

Con motivo del confinamiento José María Díaz, jugador formado en la cantera del Real Murcia, club donde militó durante once temporadas, ha dialogado con el gabinete de comunicación de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para repasar su larga e intensa trayectoria deportiva y para contarnos aspectos relacionados con la situación actual en China y en Hong Kong.

José María llegó a jugar también en clubes como el Tarragona, Fuenlabrada, Burgos, Binéfar y UCAM Murcia. Se propuso debutar en Primera División y lo consiguió: fue en el Kitchee SC en Hong Kong. Y además fue campeón de liga, campeón de la copa de la liga y de eCup.

El jugador ha tenido palabras de recuerdo muy especialmente con las personas que han sufrido en primera persona el Coronavirus, bien con amigos o familiares, y sobre todo, recordando a las víctimas de esta pandemia. También quiso felicitar a los vinculadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sanitarios que tan buena labor están desempeñando.

José María, ¿has corrido mundo?

Así es, has hecho un recorrido recordando esos once años en el Real Murcia, con las dos cesiones a Tarragona y Burgos en Segunda B, pasando por Talavera y Fuenlabrada, con la experiencia de los tres meses en Binéfar, antes de volar a Estados Unidos para jugar en el Hollywood United y regresar en esa misma temporada al UCAM Murcia. Luego vi cumplido el sueño de jugar en Primera División, en Hong Kong, pasando por Tailandia.



Jugaste en cuatro países, ¿cómo es el fútbol en casa uno de esos países?

Veníamos de los éxitos conseguidos por la selección española y a muchos nos abrió las puertas para poder salir al extranjero. En Estados Unidos me encontré con un fútbol más técnico, más táctico, y fue un poco difícil adaptarse. No encontré ese contrato en Primera pero me dio mucha experiencia. En Tailandia fue donde más disfruté durante seis meses con un fútbol de muchas transiciones, donde se rompían muchos los partidos tanto en ataque como en defensa. Luego en Hong Kong vi cumplido el sueño de ganar ese triplete histórico con el Kitchee. He tenido la suerte también de haber jugado en estos cuatro países y de haber ganado seis títulos durante toda mi carrera deportiva como han sido con el Real Murcia B, en el Costa Cálida UCAM, en EEUU y las dos ligas en Hong Kong, con el ascenso y la liga de Tailandia.

Cuelgas las botas como futbolista y continúas ligado como técnico en la escuela de la Juventus. ¿Cómo fue?

Así es. Colgué las botas y después de muchas negociaciones me incorporo a un proyecto muy bonito como es la escuela de la Juventus en China donde estuve desde octubre del 2017 hasta marzo de 2018. Sin lugar a dudas una experiencia muy bonita, con muy poco descanso, que luego me permitió regresar de nuevo a Hong Kong desde el verano del 2018 hasta octubre del 2019 donde estuve ligado a la escuela Asia Pacific Soccer Schools trabajando con niños y niñas.

¿Tiene tanto valor importancia la marca España?

Si, sinceramente se viene trabajando muy bien gracias a esos éxitos conseguidos por la selección española que nos ha permitido que se nos vea con más caché, aunque sí que es cierto que también hay que ganárselo. Esa marca España está ahí y nos ha ayudado a muchos jugadores.

Ahoraen Murcia y cursando el Nivel 2 de fútbol. ¿Supongo que esperando a incorporarte a tu faceta de técnico?

En noviembre empecé a hacer el curso de nivel 2 en la Federación y ahora ya he terminado la parte práctica con el Real Murcia Féminas. Son momentos difíciles para todos, tanto para los profesores como para el resto de mis compañeros, pero estamos haciendo un esfuerzo para terminar este curso de manera online que finalizará el próximo mes de mayo.

¿Cuál es la situación actual del fútbol en China?

Está todo parado. Ahora mismo el fútbol, como deporte de equipo, y esta situación la tenemos que ganar juntos. Seguramente en China, Hong Kong, Japón...que son más disciplinados, comenzarán antes la actividad. Ahora está cerrada la frontera, solo están entrando los residentes y estamos esperando a conocer noticias. Yo tengo la esperanza que esto va a pasar y que poco a poco cuando se acabe el estado de alarma nos iremos incorporando a nuestra actividad. Es cuestión de tomar consciencia para superar esta situación. Quería aprovechar mi reconocimiento a los sanitarios, bomberos, policías, etc, por el trabajo que están realizando.

Me gustaría despedirme agradeciendo a todas las personas que me he ido encontrando en mi vida personal y también en lo profesional como ha sido en el mundo de fútbol. También a mi familia, mi padre José María, mi abuela Lola, hermanos Javi, Alex y Melo, también a mamá Manoli y mamá Lola y al fútbol en general.