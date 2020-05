José Luis Mendoza García: "Estamos trabajando ya en la próxima temporada"

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y su hijo José Luis Mendoza García, director de Relaciones Instuticionales de la entidad, mantienen durante este martes una reunión, vía telemática, con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales para estudiar la situación de la Segunda B. Mendoza García analiza en COPE Murcia su previsión de cara a esta toma de contacto y al mismo tiempo señala su parecer en torno a cómo se va a resolver este final de temporada "queremos tener información de primera mano aunque no creo que diste mucho de la que él ha venido ofreciendo últimamente. Hay que tener en cuenta que la Federación está marcando criterios promovidos desde UEFA con los que se intenta evitar que haya un cambio drástico de estructura en la categoría. Nosotros hemos venido promoviendo esa Segunda B Pro que serviría para mejorar, en este punto entiendo y comprendo que no es el momento, cada cuestión tiene su momento y el tiempo de esa nueva Segunda B puede ser dentro de dos o tres años".

En las últimas horas el Consejo Superior de Deportes ha autorizado a la Federación Española para que tome una decisión sobre el final de temporada, Desde la entidad universitaria se entiende que debe haber un play off de ascenso pero no aceptan que no haya descensos. "Me parece muy bienque se jueguen play off de ascenso y ojalá asciendan Cartagena y Yeclano. Nos oponemos a que no haya descensos y se pueda crear una categoría con unos cien equipos que devaluaría mucho esta competición".

En la jornada del lunes saltó la propuesta del que fuera presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro de crear una categoría puente que se denominaría Liga Luis Aragonés y a este respecto resalta que "un aficionado me compartió la noticia por la tarde. Entiendo que todo el mundo está enviando propuestas. Esto es un proceso abierto dentro del caos en el sentido en el que no ha habido ningún procedimiento participativo, es una opinión más y poco tengo que valorar".

Mendoza García asegura que "afrontamos un año muy duro en el que la situación económica va a marcar las competiciones. Es difícil hacer presupuestos cuando no conoces en las circunstancias en las que se van a disputar las ligas". El dirigente universitario ha destacado a los patrocionadores de sus clubes "desde el primer momento nuestros patrocinadores se volcaron con nosotros y van a estar presentes en el futuro".

Sobre la continuidad de los clubes de fútbol y baloncesto José Luis Mendoza ha dejado claro que "hemos arrancado con un presuesto cero, bajo mínimos y a partir de ahí todo lo que se vaya sumando nos permitirá mejorar. La caída del mercado nos puede favorecer para formar un equipo competitivo y ambicioso".