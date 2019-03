Sin necesidad de finalizar su carrera, ya se había convertido en una leyenda del UCAM Murcia CB. José Ángel Antelo forma parte de los mejores resultados deportivos de la historia del club. Lo ha visto consolidarse en la Liga Endesa, disputar unos playoff por el título y alcanzar una Final Four europea. Llegado este momento, a sus 31 años, le toca decir prematuramente adiós al deporte y al club que tantas alegrías le han dado. El club estudia la retirada de la camiseta con el número 6 que ha lucido en estas siete temporadas en la entidad. A partir de ahora trabajará en las dependencias de deporte de la Universidad Católica junto a Pablo Rosique y David Cal.

José Ángel Antelo (Noia, 1987) llegó a la cantera del Real Madrid cuando apenas contaba con 14 años. Allí se formó como jugador y logró debutar en la Liga Endesa con tan solo 17 años, convirtiéndose así en uno de los más jóvenes de la historia en hacerlo. Conforme fue madurando su trayectoria deportiva, pasó por 9 equipos hasta recalar en agosto de 2012 en las filas del UCAM Murcia. Precisamente la misma temporada en la que la Universidad Católica San Antonio de Murcia, se hacía con el accionariado del equipo de baloncesto.

Juntos, de la mano, han ido escribiendo la reciente historia del club. Batiendo récords y pasando de ser un club “ascensor” a alcanzar el máximo número de temporadas seguidas en ACB, disputando la Eurocup y logrando la medalla de bronce de la Basketball Champions League. En el apartado personal, el capitán, José Ángel Antelo se ha consolidado como el segundo jugador con más partidos en el club. 7 temporadas, 164 partidos oficiales, 3.412 minutos, 1.538 puntos, 746 rebotes y 173 triples después, Antelo deja de ser jugador profesional de baloncesto.

“Lo he intentado pero no ha podido ser. La lesión ha sido muy grave. Lo he pasado bastante mal, pero al mismo tiempo tenía que intentarlo. Esto forma parte de la cara B, pero el deporte también tiene una cara A con la que prefiero quedarme. Llegué hace 7 años al club de mi vida y humildemente creo que he puesto mi granito de arena…”, comentaba José Ángel Antelo al mismo tiempo que se emocionaba acordándose de su familia y de toda la gente que le ha ayudado.

También el presidente del club, José Luis Mendoza, ha querido dedicar unas palabras al ya ex capitán del UCAM Murcia. “Antelo ha sido un modelo de ejemplo por su generosidad y su entrega. Seguirá unido a esta casa. Y a través del deporte, seguirá dando muchas cosas buenas a este club y a esta Universidad”.