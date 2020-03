Josan González: "Va a ser difícil llegar a los bares y no pedir marineras y pulpo"

José Antonio González Zurera, más conocido como ‘Josan González’, se ha despedido esta mañana como técnico de ElPozo Ciudad de Murcia y arropado por el Vicepresidente ejecutivo Kike Boned, el Director General Fran Serrejón, el entrenador del primer equipo Diego Giustozzi, cuerpo técnico y jugadores. El hasta ahora ayudande de Diego Giustozzi y técnico del flilial se marcha para entrenar al Córdoba FS Patrimonio de la Humanidad

Tras siete temporadas ligado al filial de ElPozo, en las que se ha proclamado Campeón de Liga en dos ocasiones (2016 y 2018) en Segunda División, se desvincula del Club para afrontar nuevos retos.

Josan quiso agradecer lo primero a “Miguel Sánchez por traerme aquí cuando nadie me conocía. A Juan; a Fran por darme su confianza y a todos los jugadores con los que he tenido el gusto de entrenar tanto en el filial como en el primer equipo. De todos me llevo algo”. Así como a “Diego, que desde la primera llamada me tendió su mano y me trató como uno más”. También se refirió al anterior entrenador del club, Duda, de quien dijo que "quiero agraderle que me abriera las puertas de su casa y me hiciera sentir como el hermano mayor de la familia".

En este sentido y muy emocionado indicó que “es una decisión muy difícil en lo personal pero en lo deportivo es de lo va la vida, de toma retos. Y es lo que siempre le pido a los jugadores. Creo que he cumplido un ciclo aquí con el filial y me siento preparado para entrenar en Primera División”.

Asimismo subrayó que “me voy con mucha pena de la ciudad, como un aficionado de ElPozo más y le deseo los mayores éxitos del mundo a ElPozo empezando por esta semana que estaré en la grada en Málaga, o donde pueda ayudar lo máximo para que levanten el trofeo. Me siento un murciano más y va a ser difícil no llegar en un bar y no pider marineras y pulpo…” dijo entre lágrimas al concluir y entre el aplauso de los presentes.