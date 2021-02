Jordi Sánchez rescata un punto para un UCAM CF que sigue sin encontrar su rumbo (1-1)

La cáida en picado de UCAM Murcia CF parece no tener fin. El equipo de José María Salmerón, que este domingo sólo pudo empatar ante El Ejido en Santo Domingo, ha sumado 5 (una victoria y dos empates) de los últimos 18 puntos disputados que le ha llevado a alejarse del primer puesto de la tabla clasificatoria. En la localidad del poniente almeriense los universitarios han sumado un punto en un encuentro en el que en la primera mitad pudo haber logrado abrir una buena brecha en el marcador, la falta de acierto de Jordi Sánchez, titular en esta jornada, y las intervenciones del guardameta Wilfred han evitado que los visitantes tomaran el camino de los vestuarios con ventaja. Además el equipo volvió a sufrir un percance en forma de lesión cuando su cerebro, Rafa de Vicente, tuvo que retirarse mediada la primera mitad.

Las buenas sensaciones mostradas por los murcianos en el primer acto hacían presagiar que en la segunda mitad la victoria caería de su lado. Todo se vino abajo cuando en el minuto 4 Boris paso a los almerienses por delante en el marcador. Este gol hizo mucho daño a un UCAM que tardó demasiado en despertar. Salmerón puso sobre el terreno de juego a Aketxe para acompañar a Jordi Sánchez en la punta de ataque pero las ocasiones no llegaban y el juego era cada vez más trabado. El portero local no tuvo apenas trabajo y el encuentro se convirtió en un querer y no poder por parte de un equipo que sigue sin encontrar el rumbo que le llevó a liderar, antes del paréntesis navideño, con solvencia el grupo. A esto se ha unido la falta de acierto y los despistes defensivos que están lastrando en demaiá al equipo.

En la recta final y cuando parecía que el partido acabaría con victoria local llegó la jugada de fortuna en la que Wilfred falló en la salida y Jordi Sánchez aprovechó para, con un cabezazo, desde el borde el área hacer el empate a 1 aunque con misterio ya que fue el auxiliar quien dio validez al tanto ya que parecía que el balón no había entrado en portería.

Tras este empate el UCAM recibirá el próximo domingo, a las 12 del mediodía, al Betis Deportivo en BeSoccer La Condomina.