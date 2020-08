Jordan Davis: "Me gusta la filosfía ganadora de este equipo"

Jordan Davis, escolta y base estadounidense de 23 años y que ha firmado contrato con el UCAM Murcia Club Baloncesto para competir la próxima temporada en la Liga Endesa, ha dicho en su presentación que pretende "liderar" a un equipo que tiene "una filosofía de ir a ganar cada partido que encaja en mi mentalidad".

Jordan Deangelo Davis, de 1,88 metros de estatura, y que destaca por su capacidad física y para anotar, es natural de Las Vegas pero tiene pasaporte de Azerbaiyán.

En su presentación en el Palacio de los Deportes ha estado acompañado por Ramón Megías, vicepresidente del club, quien ha destacado del jugador que "puede jugar de base y escolta, es buen distribuidor de juego y tiene gran potencia física".

A continuación ha sido Davis, quien la pasada temporada militó en el Baxi Manresa, con el que participó en la Liga Endesa y en la Liga de Campeones FIBA; en el Rasta Vechta alemán y en el Hapoel Tel Aviv BC israelí, el que ha tomado la palabra para responder las preguntas que se le han ido formulando.

"Después de mi primer año en Europa, que fue inusual al jugar en tres equipos de tres países diferentes, me adapto mucho más fácil a cualquier situación y aquí ha sido fácil gracias a compañeros que están muy pendientes de los más jóvenes", ha comentado.

El nuevo jugador del conjunto universitario, que se declara admirador del ya retirado Allen Iverson, ha valorado la acogida que ha tenido en Murcia y acepta el reto de ser importante en la plantilla dirigida por Sito Alonso.

"No quiero meterme presión extra y todo el mundo conoce mis capacidades y mi forma de jugar. No tengo que demostrar nada y simplemente vengo a mostrar mis capacidades", ha indicado.

"Decidí venir por su filosofía y porque es un club que busca ganar cada partido con ambición y que afronta cada partido como una final y eso encaja con mi mentalidad. Juego con agresividad y carácter y voy a encajar en el UCAM CB", ha añadido.

Con respecto a los roles ha dejado claro que "cada uno hace lo que sabe hacer y lo importante es tener un buen grupo pues así llegan los resultados".

Sobre si prefiere actuar como base o como escolta ha manifestado lo siguiente: "Me da igual jugar en una u otra posición, pues me siento cómodo en ambas y me desempeñaré en el lugar que me pida el entrenador".

Davis es uno de los integrantes de la plantilla que menos tiempo lleva sin competir pues cerró el pasado curso en Israel, país al que llegó a finales de mayo para disputar las eliminatorias por el título promediando con el Hapoel 18,3 puntos, 3,5 rebotes y 16 de valoración.

"Me siento genial porque vengo de jugar hace poco tiempo y estoy en un muy buen momento de forma, lo que me da un extra de responsabilidad para liderar al equipo y enseñar el camino a los compañeros", ha asegurado.