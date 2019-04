Jimbee FS Cartagena acaba con la racha de ElPozo Murcia FS (8-3)

El Jimbee Cartagena se impuso a ElPozo Murcia en el encuentro que cerró la Jornada 28 de Primera División. Los de Brocanelo se llevaron los tres puntos gracias al hat-trick de Fernández y a los tantos de Fernando en propia puerta, Juanpi, Batería, Franklin y Jesús, sumando su tercer partido seguido sin perder. La primera derrota a domicilio termina con la buena racha del conjunto murciano, que acumulaba 19 partidos de Liga sin perder, además de dejar de depender de si mismo para conseguir el liderato de la categoría. Este triunfo del conjunto de Cartagena acaba con la racha de imbatibilidad de los charcuteros que no perdían un partido de liga desde el pasado mes de noviembre, además el equipo de Giustozzi no había salido derrotado en ningún partido lejos del Palacio de los Deportes, ElPozo no ha sabido aprovechar la derrota del FC Barcelona ante Osasuna en Pamplona.

Eka tuvo la primera clara ocasión del encuentro en el minuto dos, pero se encontró con un Fabio que realizó una espectacular doble intervención. Los de Brocanelo gozaron de varias oportunidades en un inicio de partido eléctrico en el que lograron arrinconar en su campo a la escuadra murciana. Empezó a responder ElPozo Murcia con la salida de Fernando a pista, que dio otro aire al equipo entrenado por Giustozzi.

A falta de ocho minutos para el descanso los cartageneros volvieron a tener la oportunidad de marcar, pero se volvieron a topar ante un Fabio inmenso. Fernández adelantó a los locales en el minuto 13, con un potente disparo desde fuera del área que entró muy ajustado al poste de la meta charcutera. La mala suerte se alió con los visitantes, ya que en el minuto 17 Fernando se marcó en propia portería en un intento de despeje tras un pase de Franklin.

En el siguiente minuto Álex García recortó distancias para los visitantes, con tanto de bella factura que entró por la misma escuadra. Siete minutos después de la reanudación Juanpi aprovechó la inferioridad murciana tras la expulsión de Xuxa para hacer el tercero, con un certero disparo que llegó a tocar Fabio antes de entrar.

Poco después Andresito volvió a recortar distancias en el marcador tras culminar en gol una gran jugada colectiva. Más tarde, en el minuto 35, Batería firmó el cuarto al quedarse solo ante Fabio y definir con un ajustado disparo a la escuadra. Tras el tanto del brasileño Diego Giustozzi empleó a Miguelín como portero-jugador para intentar recortar distancias a través del juego de cinco.

Pero fue Franklin quien hizo el quinto para los locales tras rematar a placer tras una buena asistencia de Eka. En la siguiente jugada Juanpi firmó una gran acción personal para entregar después del balón a Fernández, que aprovechó que a los visitantes no les dio tiempo para hacer el cambio de portero para marcar. Después Álex transformó el penalti cometido por Eka sobre Andresito y en el último minuto Fernández y Jesús marcaron desde su campo a portería vacía para poner el 8-3 definitivo que otorgó tres puntos a los locales, que encaraban el partido ya sin opciones para clasificarse para el Play Off.