Javi Motos: "Ante el Linense es una final, nos jugamos mucho"

Javi Motos afronta este domingo, a partir de las cinco de la tarde, su tercer partido en el banquillo del Real Murcia. En esta ocasión, algo que no pudo hacer en el anterior compromiso en Nueva Condomina, si podrá sentarse en el banquillo. El joven técnico murciano, que cuenta con la confianza del Consejo de Administración, ha trabajado ya durante las tres últimas semanas con la platilla y espera que los resultados comiencen a verse ante La Balona.

El entrenador grana comenzó sobre el partido de la pasada semana: "Somos conscientes de que en Talavera no dimos Nuestra mejor versión. El domingo tenemos una gran oportunidad para conseguir una victoria. Este domingo tenemos que ganar, nos lo merecemos nosotros y la afición. Ante el Linense nos jugamos mucho, para nosotros es una final".

Somos conscientes que en Talavera no dimos la talla

Sobre el trabajo diario en los entrenamientos: "El día a día es un nuevo aprendizaje a nivel colectivo". Además, añadió: "El partido de Talavera no refleja el nivel de compromiso y actitud que el equipo lleva demostrando en el trabajo diario. Una victoria el domingo sería lo justo para el esfuerzo y el sacrificio que ponen nuestros futbolistas".

También le preguntaron sobre su futuro a corto-medio plazo: "No pienso en mi continuidad. No me planteo lo que puede pasar. Mi obligación es trabajar para el club".

En el apartado de bajas, Motos señaló a Nahuel como baja y Charlie Dean como duda. A su vez, tanto Chumbi como Víctor Curto estarán disponibles.Para este compromiso recupera a Miñano y David Forniés, tras cumplir partido de sanción ante el Talavera el pasado fin de semana.

Por último, sobre la mala dinámica de resultados del equipo, el técnico murciano dijo lo siguiente: "Cuando hay una racha de tantos partidos sin ganar, hay momentos en los que dudas de lo que estás haciendo. Sin embargo, limpiamos cabeza y somos optimistas para el domingo, que es una final para ganar y para volver a enganchar a la afición".