Javi Moreno recibe el galardón como jugador más valorado de la pasada temporada

El extremo Javi Moreno ha recibido esta mañana el premio Jugador Versus de la temporada 2019/20 de la mano de Juan José López, director de Versus Apuestas.

El universitario ha declarado que «la afición es la que decide, yo solo intento aprovechar al máximo los minutos que me da el míster en el campo. Yo era un jugador sub23, pero sabía dónde venía. Este Club cuenta con jugadores experimentados y de mucha calidad. Con ellos he podido cambiar el chip y me han ayudado a ser mejor futbolista»

«Si trabajas bien, te ganarás la confianza del míster. Hemos hablado de fútbol en estos primeros días de pretemporada con Salmerón. Y sobre todo me ha dicho que siga en esa línea de trabajo y que no me reserve nada en el campo».

De cara al próximo curso, Javi Moreno ha querido dejar claro qué camiseta va a defender en la 2020/21: «Me voy a quedar esta temporada en el UCAM Murcia. La afición puede estar tranquila».

Además, el extremo ha afirmado que «este equipo siempre quiere estar arriba. Ese es nuestro objetivo para poder estar el año que viene en la Liga Pro, como mínimo. Y personalmente quiero sumar más minutos y ser importante dentro del equipo. Soy exigente y nunca me voy a conformar con lo conseguido en otras temporada».

Sobre el inicio de Liga, el andaluz ha explicado que «es una incertidumbre que todos tenemos. Nosotros esperamos órdenes de la RFEF para empezar. Ahora mismo estamos entrenando bien. Ayer tuvimos doble sesión y el trabajo se va empezando a notar en las piernas».