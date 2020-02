Javi Moreno: "Afrontamos el derbi como si fuera un partido más"

El atacante del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Javi Moreno, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Mayayo, antes del entrenamiento matutino.

El extremo almeriense asegura que "se nota que es un derbi. Lo afrontamos como un partido más pero con la ilusión de saber que es un rival directo, vamos empatados a puntos y vamos a ir a por la victoria”.

Javi Moreno cree que el cuadro universitario llega al Derbi Capital en uno de los mejores momentos de la temporada. “Sinceramente te puedo decir que estamos a tope, ya que hasta ahora no habíamos podidos ganar dos partidos seguidos. A Asier se le ve una persona honesta, se nota que nos entiende y vamos con él a muerte”, aseguró.

El atacante andaluz está pasando por un buen momento, su buen hacer le ha hecho convertirse en uno de los fijos de la plantilla universitaria. “Sabía dónde venía. No era fácil meterse en el once inicial. Asier me da confianza y yo intento demostrar al máximo. Me ha pedido que sea como soy”, sentenció.

El conjunto universitario llega después de tres partidos, con dos victorias y un empate, y sin encajar goles desde la llegada del técnico vasco, Asier Santana, al banquillo. En este compromiso serán baja, por sanción, Cristian Gallas y Vicente Romero, mientras que Alejandro Chavero no podrá estar por problemas físicos. Ambos conjuntos llegan igualados en la tabla clasificatoria.