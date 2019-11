Jarell Eddie: "Tenemos que centrarnos en lo que nosotros podemos controlar"

El UCAM Murcia vuelve al trabajo tras la derrota contra el FC. Barcelona en un encuentro donde se compitió hasta el último minuto. El vestuario universitario está decidido a dejar atrás el partido y quiere "centrarse en las cosas que están bajo nuestro control y trabajar en las que podemos mejorar", afirma Jarell Eddie.

Askia Booker fue la gran ausencia del último partido y aunque "hubo momentos para Booker, tuvimos capacidad de sobreponernos y trabajar juntos para superar esas acciones", comenta el ala-pívot.

Llegó a la Liga Endesa como uno de los mejores triplistas y los datos en tan solo 10 jornadas lo sitúan como uno de los mejores tiradores de la Liga Endesa. "Es un sentimiento muy bueno porque es para lo que trabajo y se ve reflejado en las estadísticas".

Sin embargo, Jarell está demostrando que es mucho más que un gran tirador. "Es bueno enseñar todas tus capacidades y facetas. No quiero ser un jugador que solo tire desde la línea de tres, quiero demostrar que soy capaz de hacer muchas cosas", explica el jugador universitario, quien añade que no hemos visto todavía su mejor versión. "Siento que siempre puedo dar más y no conformarme. Quiero demostrarme a mí mismo lo que puedo dar y mejorar cada día".

El próximo partido será el 30 de noviembre a las 20:30 contra Baxi Manresa en el Pabellón Nou Congost.

White Friday ante el Real Madrid

Promoción especial durante toda la semana para las entradas del encuentro que enfrentará al UCAM Murcia y al Real Madrid el 12 de abril de 2020. Desde el martes 26 hasta el sábado 30 de noviembre a las 23:59, estará vigente esta oferta con precios especiales para uno de los encuentros más atractivos que se disputa en el Palacio de los Deportes.

Con este White Friday puedes aprovecharte de un 30% de descuento en la entrada. Una promoción solo válida en venta online.

