Jarell Eddie: "Si me quieren en Murcia estaría encantado de seguir"

Es una de las sensaciones de la Liga Endesa. Su alto porcentaje en el tiro de tres (50,3%) siendo el jugador que más lanza por partido, le hacen igualar registros solo alcance de auténticas leyendas de la ACB. Reconoce que “intento no mirar las estadísticas”, pero sus números son espectaculares. Aún es más satisfactorio, si sirve para que su equipo consiga una victoria como ocurrió el pasado fin de semana. “Después de tanto tiempo sin conseguir una victoria, uno se siente muy feliz. Realmente hemos trabajado muy duro para conseguir ganar todas estas semanas atrás. Esta semana estamos más contentos y con muchas ganas de conseguir la siguiente”.

El jugador americano ha comentado lo feliz que se siente de estar en el UCAM Murcia esta temporada. “Por suerte, desde el principio tenía claro que quería venir aquí y permanecer toda la temporada. Me siento en forma, me siento sano y todo está encajando como debe”, añade el ala-pívot universitario que “yo estoy bien en el sitio que me quieran. La verdad que Murcia me encanta para mi familia y si me quieren aquí, yo estaría encantado de continuar muchos años”.

Dentro de los récords que está consiguiendo en esta temporada, está el que le une con uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, Óscar Smith. Al menos 17 triples en dos partidos de Liga Endesa consecutivos. “Procuro no ver las estadísticas y no fijarme mucho en ello. Por supuesto que vi la noticia de Óscar Smith, pero no es una cosas que me preocupen las estadísticas. Simplemente, cuando tengo la oportunidad y estoy en el sitio correcto, tiro”.

Por último, ha surgido dentro de la sala de prensa una pregunta improvisada por parte de un compañero suyo. Askia Booker ha levantado la mano para concluir y le ha preguntado “¿qué consejo le darías a otros tiradores para que tengan la misma efectividad que tú?” a lo que Eddie ha respondido: “les diría que hay que estar activo, darlo todo y trabajar duro en cada entrenamiento como hace mi compañero Askia Booker”, ha concluido entre risas.