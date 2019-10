Jarell Eddie: "Queremos recuperar la imagen que ofrecimos ante el Betis"

Después de dos jornadas disputadas en un espacio muy corto de tiempo, el UCAM Murcia ha estado toda la semana trabajando para preparar de la mejor manera posible la visita del Casademont Zaragoza. El equipo quiere jugar de una forma más similar al encuentro contra el COOSUR Betis, que supuso la primera victoria de la temporada, y corregir los errores cometidos frente al Real Madrid. “Nos estamos adaptando a los roles, al trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Pienso que el primer partido, disputado el viernes, se vio, sin embargo el en el segundo partido no se apreció. Estamos trabajando muy duro esta semana para corregir los errores que cometimos en el encuentro contra el Real Madrid, y mostrar de nuevo la cara de un equipo que juega unido”. Comenta Jarell Eddie.

Son las primeras impresiones de un jugador que está disputando por primera vez la Liga Endesa. Con experiencia en otras competiciones europeas, sí que aprecia que hay mucha igualdad. “Es una competición bastante complicada. Hay muchos equipos y jugadores que juegan muy bien a baloncesto. No es fácil adaptarse, después de la NBA, la Liga Endesa es la mejor del mundo”. Además, incide en que la adaptación no está siendo ningún problema, simplemente se va amoldando a las circunstancias. “Yo en lo que me centro es en encontrar mi camino. Me centro en aportar mis capacidades, en conseguir rebotes, encontrar mi tiro liberado… y poder ayudar al equipo”.

Entre las principales diferencias que ha encontrado en ACB, con respecto a otras ligas, es el nivel de scouting y estudio de los rivales. “El scouting se nota. En el primer encuentro ya vi que cuando jugaba de Ala-pívot, pusieron un alero a defenderme. Sí que es verdad que se nota y que ningún equipo te lo va a poner fácil, pero si jugamos bien el sistema, vamos a encontrar el camino para poder anotar”.

El próximo sábado 5 de octubre a las 18:00, visita el Palacio de los Deportes un Casademont Zaragoza que llega con pleno de victorias en el casillero. Un proyecto continuista, que fue la gran revelación de la temporada pasada y que mantiene la inercia con la que acabó. “De lo que yo he podido ver, también diría que es el equipo que está más en forma. Consiguió una victoria muy difícil fuera de casa y una victoria contundente en casa. De los que yo he visto, sí que pienso que es el que está más en forma”.