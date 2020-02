Jarell Eddie: "Este parón ha venido bien para limpiar las cabezas"

Será el último fin de semana sin competir que le queda al UCAM Murcia CB. Los hombres de Sito Alonso, aprovechan para realizar sesiones dobles de entrenamiento para adaptar a los nuevos componentes de la plantilla lo más rápido posible al estilo y las normas del equipo. Están siendo días de entrenamientos intensos y duros. “Los entrenamientos están siendo muy duros. El ritmo de entrenamiento es increíble, los jugadores nuevos tienen que aprender pronto nuestros sistemas y como queremos jugar”, comenta Jarell Eddie.

El jugador americano reconoce que este periodo sin Liga Endesa, viene bien para resetear parte de la temporada y comenzar un ciclo nuevo. “Este parón sirve para coger aire fresco, limpiar tu mente… no recuerdas el partido de la semana pasada, por lo que reseteas y parece una nueva parte de la temporada”.

Durante la primera vuelta ha sido una de las sensaciones de la competición. Su acierto desde el tiro de tres ha supuesto en muchos casos números de récord, aunque en los tres últimos partidos sus porcentajes bajaran. “No creo que me hayan defendido diferente en los últimos partidos que en el resto de la temporada. Simplemente en los últimos tres encuentros no he tenido los tiros liberados que tengo habitualmente. Esto siempre pasa a lo largo de una temporada. Puede que llame más la atención porque los encuentros han sido consecutivos”.

Esta semana ha podido conocer a sus nuevos compañeros, para los que solo ha tenido buenas palabras. “Solo puedo decir cosas maravillosas de todos porque tienen unas capacidades muy destacables. Niko es un base grande, defensivamente nos va a dar un extra, y es un gran creador de juego. Delroy James es un jugador muy versátil que puede jugar tanto al 4 como al 5 y nos va a dar mucha energía sobre el campo. Y Malamanis es un jugador joven que juega con mucha energía y nos va a dar un plus en el rebote”.

El próximo lunes a las 16:30 en el UCAM Sports Center, tendrá lugar su proyecto solidario ‘En Forma con Eddie’ en el que pretende promover la práctica del deporte y la vida saludable. “Es el último día para apuntarse. Así que animo a que todo el mundo que quiera nos envíe su solicitud, porque a partid de mañana empezaremos a confirmar compromisos”.

El club no ha comunicado la baja a Kevin Tumba

En las últimas jornadas ha vuelto a sonar con fuerza la posible salida de la entidad del pívot belga Kevin Tumba.Desde el club se asegura que el jugador, que en estas fechas está con su selección, tuvo hace unas semanas una oferta para marcharse a jugar a Lituania. Tumba rechazó ese ofreciemiento. Estará a las órdenes de Sito Alonso para el compromiso del 1 de marzo en Santiago de Compostela.