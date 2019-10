Iricibar: "La victoria ante el Badajoz nos ha devuelto la confianza y la moral"

El meta Julio Iricibar ha analizado esta mañana, antes de entrenarse en Pinatar Arena, la victoria de UCAM Murcia CF el pasado domingo ante el líder Badajoz y el partido del próximo domingo, a las 11 de la mañana, frente al Sevilla Atlético en la ciudad deportiva sevillista.

El universitario ha comenzado hablando de la situación actual del equipo tras la valiosa victoria frente al Badajoz en La Condomina: “Sabíamos que si ganábamos el domingo, iba a ser un chute de moral para toda la plantilla. Nos costó mucho materializar las ocasiones y podríamos haber terminado la primera parte por delante en el marcador, por eso nos fuimos con rabia al descanso. Lo importante es que al final ganamos, conseguimos los tres puntos y eso ha reforzado la moral de la plantilla”.

Además, el meta Iricibar consiguió mantener su portería a cero ante el líder de la categoría. “Es importante finalizar con la portería a cero porque así nos aseguramos siempre sumar un punto mínimo. Esto demuestra la seguridad defensiva que tiene este equipo, ya que solo ha encajado dos goles en las cuatro últimas jornadas. Cada vez nos entendemos mejor sobre el terreno de juego”, explicó.

Este triunfo se convierte en la primera victoria de Miguel Rivera como técnico del UCAM Murcia. Respecto a ello, Iricibar ha explicado que “a Rivera le gusta estar encima de sus jugadores en cada entrenamiento. Suele meter intensidad, pero nosotros sabíamos que teníamos que dar un paso hacia delante porque esta plantilla tiene un gran potencial y no lo estábamos demostrado. El míster nos ha mostrado su apoyo en todo momento y el domingo se notó ese punto de intensidad que quiere el técnico de nosotros”.

El meta universitario, que ha sido titular en los dos últimos partidos con llegada de Miguel Rivera, ha explicado cómo está siendo su relación con su compañero Gianni: “La relación es fabulosa. Gianni es una persona increíble. Nos intentamos ayudar mutuamente tanto dentro como fuera de los terrenos de juego porque solo puede jugar uno y sabemos que ambos debemos de estar preparados para jugar en cualquier momento”.

Por último, el guardameta ha querido destacar que “no me gusta compararme con otros rivales. Me gusta mirar la evolución que estamos teniendo y pensar solo en nuestro próximo rival. De nada vale ver lo que hacen los demás, si tú no consigues ganar. Ahora solo pensamos en conseguir el triunfo en Sevilla para seguir así escalando en la clasificación”.