Injusta derrota de ElPozo Murcia Costa Cálida ante el líder Levante (4-2)

El fútbol sala ha sido injusto con ElPozo Murcia Costa Cálida en la jornada de este sábado que ponía punto y final al maratón de partidos, 5 últimos diez días, jugado por los de Diego Giustozzi. El equipo charcutero, que llegaba con una racha de cinco victorias consecutivas y sin conocer la derrota lejos del Palacio de los Deportes, buscaba seguir ampliando su casillero ante los valencianos, que tras la victoria de Jimbee FS Cartagena, estaban obligados a ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Desde el principio ElPozo ha sido superior y, con el paso de los minutos se estaban haciendo acreedor a ponerse por delante en el marcador. Una jugada, la lesión de Felipe Valerio en una falta que ha quedado sin sanción para el jugador local cuando debía haber sido expulsado con tarjeta roja directa, ha marcado el devenir del primer acto para llevar ya que la confusión ha sido generalizada y los azulgranas han aprovechado sus ocasiones para ponerse con claro 3-0 en el marcador antes del descanso. En definitva, derrota injusta de un equipo que está en clara progresión ascendente y que ha competido, a pesar de las circunstancias hasta el final.

Los dos equipos más en forma del campeonato liguero con cinco triunfos consecutivos en su haber se dieron cita sobre la Pista Azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el Municipal de Paterna en un duelo de máxima exigencia con motivo de la Jornada 22 de Liga. Sin haberse cumplido los dos primeros minutos de partido, Pol Pacheco dispuso para ElPozo Murcia Costa Cálida de la primera aproximación de peligro sobre la portería de un ex como Fede. Los de Diego Giustozzi, que salieron más desinhibidos que Levante UD FS volvieron a rozar el primer tanto del partido por medio de Fernando con un disparo que nuevamente provocó la intervención de Fede y con un remate al palo poco segundos más tarde. El inicio trepidante del cuadro rojillo quedo contrarrestado con el paso de los minutos con la entrada de nuevos jugadores de los locales sobre el 40x20 lo que provocó que se equilibrasen las fuerzas en el terreno de juego, aunque sin ocasiones de peligro.

La gran primera ocasión de peligro para Levante UD FS llegó a punto de traspasarse el ecuador del primer periodo. Una acción colectiva de los granotas permitió a Esteban recibir la diagonal de Marc Tolrà al borde del área y probar fortuna con un potentísimo remate que se marchó por poco. Dos minutos más tarde, el jugador catalán de Levante UD FS volvió a rozar el gol, pero Juanjo, a bocajarro, detuvo el remate. En la contra, fue Paradynski el que a punto estuvo de anotar con un remate escorado. Cuando restaban poco más de seis para el final, una excepcional diagonal de Rivillos permitió a Jorge Santos firmar su sexto tanto en Liga con un control orientado con el que superó a Juanjo y marcó a placer.

El gol no afectó a la dinámica del partido manteniéndose la igualdad en la Pista Azul. Sin embargo, fueron los de Diego Ríos lo que volvieron a golpear en una rápida transición comandada por Esteban que, tras tocar en Roger, concluyó con el remate y el gol de Marc Tolrà al que era su exequipo. Acto seguido, la escuadra levantinista aprovechó su buen momento sobre la pista para por medio de Rivillos firmar el tercero con una brillante ejecución colocando el esférico en la escuadra de la portería de Juanjo.

Como ya hiciera en el inicio del partido, ElPozo Murcia Costa Cálida comenzó con intensidad los segundos veinte minutos de juego. Pol Pacheco con un potente disparo desde media distancia dispuso de la primera ocasiones de esta segunda mitad nada más arrancar. Minutos más tarde, los de Diego Giustozzi no volvieron a estar acertado de cara a puerta con dos acercamientos que ni Marcel, de primeros, ni Rafa Santos, en el rechace, lograron marcar. Los de la Región de Murcia protagonizaron las ocasiones de más peligro sobre una portería defendida por Fede que comenzó a notar el acoso ofensivo de los rojillos. Rafa Santos buscó firmar el primer tanto para su equipo con un remate a la media vuelta tras recibir de espaldas. Mientras, Levante UD FS por delante en el marcador basó su juego en estos primeros minutos a través de las rápidas contras.

En el veintiocho de juego, Fede volvió a aparecer para despejar una nueva ocasión de peligro del rival que Paradynski en el rechace no estuvo acertado a rematar. Un minuto más tarde, el pívot brasileño de ElPozo Murcia Costa Cálida no perdonó marcando el primero de su equipo al cazar solo dentro del área el balón procedente del saque de esquina. Segundos más tarde, los de Diego Giustozzi lograron disminuir nuevamente la desventaja. Esta vez una acción conducida por Pol Pacheco en banda permitió al ex jugador de Industrias Santa Coloma sacarse un potente disparo con el que anotar el segundo. En el intercambio de ocasiones de la recta final, Esteban rozó el cuarto con un remate que se desvió escasos centímetros del palo. La desventaja en el marcador hizo que Diego Giustozzi se la jugase con portero-jugador. Con la portería desprotegida, Esteban anotó el cuarto y definitivo tanto.