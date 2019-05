Henrique: "Estoy en el Real Murcia y mi pensamiento es quedarme aquí"

El brasileño Henrique, que llegó al Real Murcia, hace sólo unas semanas procedente del Onteniente, con su trabajo, ha conseguido abrirse un puesto en el once inicial del conjunto grana en la recta final de esta temporada. Hoy ha estado en los micrófonos de COPE MAS Murcia para analizar cómo se está desarrollando su estancia en Murcia. "La verdad es que en Murcia estoy muy bien, muy cómodo y me siento uno más de la familia y de la plantilla. En la última jornada conseguí ser titular aunque en la recta final me sentía un poco cansado". Sobre la falta de victorias en Nueva Condomina resalta que "es un lástima no ganar en casa. Tenemos un gran equipo, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas para vencer en casa pero luego, sobre el terreno de juego, no nos salen. En nuestro estadio estamos teniendo un poco de mala suerte". Sobre sus compañeros ha sido claro "la plantilla es mucho mejor que lo que dice la clasificación".

El Real Murcia disputa este sábado, a las seis de la tarde, un partido importante para lograr el punto que le falta para asegurar la permanencia y resalta que "la verdad es que va a ser un partido difícil fuera de casa pero vamos a buscar la victoria para asegurar la permanencia. Es un equipo descendido pero que, como pasó con el Almería B, sus jugadores van a trabajar para demostrar que son mejores de lo que muestra su situación clasificatoria".

El jugador grana ha concluido resaltando que "a mi me gustaría seguir en Murcia, por ahora no quiero escuchar ningún tipo de ofertas. Estoy muy bien aquí, con un gran estadio y con una gran afición, que desde el primer día que llegué me ha mostrado mucho cariño".