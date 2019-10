Hacienda embarga ingresos publicitarios a la entidad grana

El Consejo de Administración trabaja contra reloj en la preparación de la Junta General de Accionistas del próximo fin de semana mientras Hacienda se ha dirigido ya a varios de los patrocinadores de la entidad para solicitar que el pago de la publicidad se envíe la Agencia Triburia. Esta situación viene derivada de la gran cantidad de imcumplimientos de anteriores dirigentes. El actual consejo está cumpliendo de forma puntual. Uno de los datos que se aportará en la próxima junta es que de la campaña de abonos cerca del 40% fue destinado a Hacienda. En el seno del consejo existe confianza en solventar pronto este contratiempo.

La fecha límite para el reconcurso de acreedores es el próximo 31 de diciembre. En estos días se trabaja en buscar acuerdos con los clubes del G-30. Equipos como Levante, Alavés, Getafe o Valladolid ya han aceptado la propuesta que se les ha realizado. Desde la entidad grana se confía en cerrar en breve con equipos como Albacete y Córdoba. Hay algún, como el Málaga CF, con el que, pese a las continuas llamadas realizadas nadie ha respondido. A pesar de la premura de tiempo parece que los acuerdos se irán cerrando y se evitará que algún club o la propia LFP pueden solicitar la liquidación. En la junta de accionistas del próximo fin de semana la cifra de beneficios, una vez reducida la deuda ya acordada, puede estar en torno a los 10 millones de euros.

Audio

Andy Escudero: "El equipo está trabajando bien, nos castigan los fallos puntuales"

Andy Escudero atendió a los medios tras el entrenamiento de la primera plantilla del Real Murcia en el Municipal Miguel Induráin de Ceutí. El ex del Atlético de Madrid confesó que la plantilla está <<jodida por la derrota>>. También opinó que el equipo siempre debe intentar ganar, o al menos, puntuar.

A la pregunta de cómo veía al equipo tras el 1-2 frente al Sanluqueño, Andy, admitió que el equipo trabaja bien y que deben mejorar para minimizar los despistes y poner más atención a los pequeños detalles.

Escudero opinó que si siguen trabajando de la manera que lo están haciendo podrán hacer cosas importantes. Además añadió que deben mejorar la concentración en los partidos para <<ir para arriba>>.

El jugador grana cree que el duelo de esta semana contra el Linense será un partido duro donde <<las segundas jugadas serán muy importantes igual que en partidos como en Don Benito>>. <<Nos crean peligro en balones directos y no estamos teniendo suerte de cara a gol>>, recalcó.

Andy Escudero no está contando con muchos minutos en este inicio de liga pero sí es un fijo en la Copa Federación. <<Cuando llegué era el chico nuevo pero el equipo me está ayudando mucho y me estoy adaptando bien>>. Pese a su polivalencia los cambios de sistema le han llevado a jugar en distintas posiciones pero el afirma que jugará donde el entrenador le necesite.