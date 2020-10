Giustozzi: “El motivo que no se produzcan buenos resultados, es todo lo que se está viviendo externamente"

ElPozo Murcia Costa Cálida disputa mañana la segunda jornada que fue aplazada frente a Futbol Emotion Zaragoza, en un partido que se juega a las 20:30 en el Pabellón Siglo XXI.

En la previa del encuentro, ha hablado Diego Giustozzi, quien ha admitido que el equipo no ha empezado bien la temporada, a pesar de que el técnico le está gustando el juego que despliega sobre la pista.

También algo que achaca a los malos resultados del equipo, es lo que se está viviendo externamente en el club, sobre todo la ansiedad que se está trasladando a la plantilla.

Sobre el aplazamiento del partido de O Parrulo, el argentino ha valorado positivamente no jugar esta semana, ya que el equipo físicamente y mentalmente lo necesitaba.

Sobre la vuelta de Miguelín a la selección, Giustozzi ha comentado que cuando se enteró, “fue la persona más feliz del mundo”, ya que es una buena noticia para la selección española, siendo para él un “jugador insustituible” que tanto necesita el club charcutero como el conjunto español.

En el aspecto físico que puede llegar el mallorquín, el entrenador ha manifestado que no ha entrenado y que no podrá contar con él en Zaragoza, donde el técnico ha afirmado que no sabe que cuando estará al máximo nivel.

Por último, Diego Giustozzi ha descrito a su próximo rival como un equipo bien plantado en la pista, sabe a lo que juega y que le gusta tocar el balón.

En otro apartado, ElPozo Murcia Costa Cálida FS tras la marcha de Rubén Herrero, ya tiene nuevo preparador físico, el argentino Giuliano Prioriello que procede de Boca Futsal y se encargará del trabajo físico de la primera plantilla hasta final de temporada.