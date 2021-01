Giustozzi: “Estoy contento con el equipo que tengo y estoy obsesionado con encontrar un grupo fuerte”

ElPozo Murcia Costa Cálida juega mañana su primer partido de este 2021 frente a O Parrulo a las 19:00 horas en el pabellón de A Malata, encuentro que pertenece a la jornada 6 del campeonato liguero que tuvo que ser aplazado por jugadores contagiados en el conjunto gallego en el mes de Octubre.

Algo que le ha sucedido en las últimas semanas al equipo de Diego Giustozzi, quién hablaba hoy en rueda de prensa sobre el estado de la plantilla, la cual su rendimiento ve como una incógnita por la falta de efectivos que tendrá en Ferrol, junto con los jugadores mermados tras superar el virus.

A pesar de esta circunstancia, el técnico argentino ha admitido que lo que ha visto en los entrenamientos “le gusta” y tiene confianza de poder llevarse los tres puntos en una pista difícil.

También, el entrenador en rueda de prensa ha confirmado las tres bajas seguras de Miguelín, Leo Santana y Juanjo, aunque no descarta que por la forma física de algún jugador pueda dejarlo fuera de entrar en la convocatoria.

Otro tema del que no ha querido entrar Diego Giustozzi, es la forma que la Federación Española está tratando los aplazamientos de los partidos, donde no hay una regla exacta para que los equipos sepan o no cuando tienen jugar si hay algún contagiado en sus plantillas.

El entrenador charcutero ha declarado que su objetivo es “llegar bien a los momentos importantes de la temporada”, donde la clasificación para la Copa y los playoffs es fundamental independientemente del puesto que ostenten.

Sobre la posible incorporación de algún jugador para la plantilla murciana, Diego Giustozzi ha confesado que con los 14 jugadores que tiene en su equipo se encuentra “contento” y no cree que haya ningún fichaje en este mercado invernal, a pesar de que saliera hace una semana Marc Tolrá al Levante.

Por último, al ser preguntado por el calendario, el técnico ha comentado que para jugar la copa, “ no hay más fechas” pero como ha pasado en la ACB, mediante porcentajes se determinará los participantes en esta edición.