Fuenlabrada frena a UCAM Murcia CB en el Fernando Martín (101-93)

UCAM Murcia CB ha visto cortada su racha de victorias en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. El conjunto de Sito Alonso ha sido derrotado por Montakit Fuenlabrada en un encuentro en el que los locales se han impuesto con las mismas armas que los murcianos han puesto sobre la cancha en los últimos compromisos ligueros.

La parte más positiva de este partido es que se ha salvado el basket average ya que UCAM ganó en la primera vuelta, en el Palacio por una diferencia de 10 puntos. En el último cuarto, tras una buena racha de Oleson y Booker, los universitarios se han llegado a colocar a sólo tres puntos, 91-88, pero tras un tiempo muerto de Cuspinera han encajado un parcial de 5-0 que ha terminado por sentenciar un partido en el que jugadores como Mitrovic, Doyle o Rudez han estado muy lejos de la que había sido su aportación en compromisos anteriores. Esta derrota deja a UCAM igualado con Breogán, equipo que marca los puestos de descenso.

Los locales han basado su triunfo en el acierto desde la línea de tres puntos, convirtiendo 12 de sus 23 lanzamientos. Los universitarios han tenido bajo control el partido en los dos primeros cuartos pero el tercer acto ha sido determinante. En el comienzo de este parcial los locales han tomado la delantera en el marcador convirtiendo hasta 6 triples mientras que los visitantes se mostraban muy desacertados tanto en defensa como en ataque. A pesar de no estar ofreciendo sus mejores prestaciones UCAM ha entrado con opciones en la última parte del partido.

Emilio Cobos

Un inicio frenético, con rápidas transiciones en contraataque, permitía al UCAM Murcia comandar la anotación en los primeros minutos de juego (5-10). Solo Paco Cruz, con 7 puntos, oponía resistencia a la ofensiva murciana (9-19) liderada por Askia Booker (7) y Mitrovic. La entrada de Marc García y el desacierto visitante permitían a Montakit Fuenlabrada acercarse en el marcador, pero la garra de los universitarios les permitía marcharse con ventaja tras los diez primeros minutos (18-24).

El inicio del segundo periodo se convertía en un ida y vuelta constante, donde el acierto desde el 6.75 se convertía en el factor clave. Kloof, Oleson y Rudez sumaban tres triples consecutivos, mientras que los fuenlabreños, liderados por Paco Cruz (14) y Eyenga (9), respondían con 5 lanzamientos desde el perímetro. Montakit Fuenlabrada se colocaba arriba por prima vez en el partido y obligaba a Sito Alonso a parar el partido. La ofensiva murciana se reavivaba con la vuelta de Booker y Doyle a pista, quienes sumaban dos canastas consecutivas para devolver la ventaja al marcador. Un parcial de 6-0 para los locales dejaba el encuentro muy igualado tras los primeros veinte minutos (45-47).

La vuelta de vestuarios pasaba factura al conjunto murciano. Montakit Fuenlabrada superaba en intensidad y en puntos al UCAM Murcia, que veía como Kravtsov se convertía en el hombre del tercer cuarto (12). Dos faltas técnicas caían como un jarro de agua fría sobre el conjunto universitario, llevando la diferencia hasta los ocho puntos (66-58). La entrada de Kloof daba al equipo visitante un nivel más en el apartado defensivo. El base holandés y Ovie Soko reducían distancias en los últimos minutos del tercer periodo. Sin embargo, un triple de Paco Cruz desde más de 9 metros ponía fin a un cuarto cargado de intensidad (76-71).

Las exhibiciones ofensivas del UCAM Murcia en los dos últimos encuentros habían partido de una gran base defensiva. Sin embargo, en el Santiago Martín la defensa brillaba por su ausencia. El gran acierto fuenlabreño y el riguroso criterio arbitral permitían a los locales distanciarse, una vez más, al comienzo del último envite (83-73). Los de Sito Alonso no eran capaces de parar el ataque de Fuenlabrada, que respondía rápidamente a las canastas murcianas. No obstante, los tercios no habían dicho la última palabra. Un excelso Oleson, con 8 puntos seguidos, y un imperial Booker (27) obligaban a Jota Cuspinera a parar el encuentro tras un parcial de 0-8.

Sin embargo, la aportación final de Eyenga (18) y EJ Rowland (22) decantaban la victoria para el conjunto de Fuenlabrada, que no podría hacerse con el basket average. Derrota por 101-93 de un UCAM Murcia que superó a su rival en el rebote (25 a 37), pero pecó de muchas pérdidas (17) y errores defensivos. Askia Booker (27 puntos y 23 de valoración), Brad Oleson (17 puntos con 5/5 en triples) y Ovie Soko (13 puntos y 7 rebotes) los mejores del cuadro murciano.

Sito Alonso ha indicado al final que para ganar fuera de casa "hay que hacer algo más en defensa"

UCAM Murcia, muy superior, en rebote, no ha sabido aprovechar esta situación para acabar cayendo en Madrid y volver a complicar su situación clasificatoria. El próximo domingo recibirán en el Palacio, a las 12’30, a Baskonia en el partido en el que se puede producir el debut de Manu Lecomte.