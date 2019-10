Francisco Tornel: "Mi sensación es que el club tiene mucho futuro"

Francisco Tornel, presidente del Real Murcia, se ha pasado este martes por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación grana y el futuro de la entidad. El máximo mandatario grana, cerca de cumplir el primer año en el que el nuevo consejo de administración de la entidad, se ha mostrado muy optimista en cuanto al futuro del club. Tornel está convencido que se van a cumplir los compromisos y el próximo 31 de diciembre, una vez se cumplan los plazos para hacer frente al concurso de acreedores, la historia del club va a ser muy distinta. El presidente ha dejado un titular importante y es que "mis sensaciones son que el Real Murcia va seguir muy vivo. Estoy convencido que vamos a llegar a acuerdos con las partes y se va a cumplir el concurso. Hay que tener en cuenta que no sólo es aplazar deuda, también tenemos que hacer frene a compromisos y creo que, aunque algún club no acepte nuestras propuestas, nadie va a solicitar la disolución de la entidad".

También se ha referido el presidente a la situación de Mauricio García de la Vega señalando que "a nosotros no nos preocupa, es un problema que deberá resolver él con Raúl Moro. Lo que sí estamos seguros es que aparecerá en la junta de accionistas montando su número con notario demás y al final no podrá entrar". Sobre la junta de accionista ha resaltado que "va a ser histórica ya que por primera vez los números van a ser muy postivos".

En cuanto al cambio de nombre del estadio destaca que "estamos pendientes de unos pequeños flecos con el Ayuntamiento para dar el nombre de Enrique Roca Murcia".

En la parcela deportiva resalta que "este equipo nos va a dar muchas alegrías. Es importante que no tengamos presión sobre los jugadores. Desde el principio fuímos muy claros en cuanto a los objetivos deportivos para esta temporada aunque yo no descarto ninguna sorpresa. Esta claro que si este año no se logra el ascenso, con la base de esta plantilla haremos un equipo para lograr el ascenso en la próxima campaña".