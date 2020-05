Francisco Tornel asegura que se formará un equipo para ascender

Francisco Tornel, presidente y máximo accionista del Real Murcia, ha asegurado que harán “un equipo para estar arriba sí o sí” en Segunda División B la próxima temporada y confía en que Adrián Hernández, como entrenador, y Julio Algar, como director deportivo, formen parte del proyecto “aunque para eso primero tienen que limar sus diferencias”.

Tornel ha hecho un repaso a la actualidad del equipo en esta época sin competición y ha dicho que van a “defender hasta el final” el modelo de atomización para el accionariado de esta centenaria institución que se encuentra inmerso en un proceso de ampliación de capital que ha logrado recaudar menos de 300.000 euros de los 2,3 millones en créditos que se pusieron a la venta hace más de dos meses.

El dirigente murcianista tiene claro que deberán “negociar de nuevo” con los acreedores dado que la citada ampliación no está encontrado el respaldo esperado, a lo que contribuye la entrada de lleno en la crisis del coronavirus.

“El modelo que nosotros proponemos desde el principio, que es el de la atomización, lo queremos defender hasta el final y así lo vamos a hacer, aunque la situación es difícil en lo económico, no lo vamos a esconder”, ha manifestado.

Además, ha pedido que “los abonados apoyen la causa, pues lo estamos pasando mal en lo económico y en estos momentos es cuando más les necesitamos” y ha hecho extensible esa reclamación a la clase empresarial: “Queremos que las empresas prorroguen su colaboración con un club comprometido con la sociedad”.

En ese sentido ha hecho referencia a la falta de apoyo de algunos notables de los que se esperaba más implicación en la ampliación de capital.

“Las previsiones eran bastantes buenas y un buen número de empresas se comprometieron para participar en esta ampliación, pero llegó esta pandemia que nos ha hecho tanto daño y la situación ha cambiado radicalmente. Hay otras necesidades más urgentes y esas compañías que iban a dar el paso se han visto igualmente afectadas, muchas han tenido que aplicar expedientes de empleo y está claro que no podían hacer aportaciones con las que íbamos a contar”, ha explicado.

Con respecto a qué cree que pasará con la temporada ha dado su pronóstico, que es el que cada vez tiene más apostadores, “Sinceramente no creo que vaya a acabar la temporada como en principio estaba previsto y la Federación tiene un problema serio, pues las decisiones que se adopten no pueden perjudicar a los clubes. Hay varias opciones encima de la mesa y la competición hasta podría anularse pues lo más lógico es que no se juegue más esta temporada y si se hace será para determinar los ascensos de manera aligerada como con ese play off exprés que se ha planteado”, ha declarado.

Ya pensando en la siguiente campaña se ha mostrado claro: “El objetivo de cara a la próxima temporada tras esta, que era más de contención en el gasto, es el de formar un equipo más competitivo y con el que aspirar a meternos arriba sí o sí, más aún teniendo en cuenta que la Segunda B se encamina hacia los dos niveles, con una categoría Segunda B Élite, y el Murcia no puede permitirse quedar fuera de ese escalón ya de cara al curso 2021/2022 si finalmente se crea y ello siempre que no consigamos el ascenso a Segunda”.

Personalizando en Adrián Hernández y Julio Algar, cuya relación no es la mejor, ha avanzado que el club les ha ofrecido renovar a ambos sus contratos, pero que “antes deben limar sus diferencias” y ha añadido que “son profesionales y lo normal es que llegen a un entendimiento”.

DIMISIÓN DE MARTÍNEZ RIVAS

El consejero del Real Murcia, Francisco Martínez Rivas, anunció en la noche del viernes, vía twiter, su decisión de presentar su dimisión como miembro del Consejo de Administración. Rivas ha sido uno de los hobmres fuertes en los disitintos procesos económicos para que el club siga con vida. Una serie de discrepancias y motivos personales han sido determinantes antes de tomar esta dicisión. El propio exconsejero ha confesado a sus más íntimos su confianza total en el trabajo de este consejo.

En la tarde del viernes el club emitió un comunicado para señalar que están trabajando con unidad en la realización de proyecto basado en la continuidad.

COMUNICADO REAL MURCIA

El Consejo de Administración de Real Murcia C.F., S.A.D. quiere aclarar y explicar la situación que se ha creado en los últimos días a través de los siguientes puntos:

1. Este Consejo de Administración siempre ha apostado por un proyecto basado en la continuidad, decidiendo apostar de forma unánime por los mismos artífices que han conseguido junto con nuestro jugadores y resto de trabajadores los objetivos marcados a principio de temporada y teniendo en cuenta a su vez la gestión de la situación económica del Club. Esto ha hecho que esta temporada una gran parte de la afición haya vuelto a estar cerca de nuestro equipo.

En la faceta deportiva, nuestro director deportivo Julio Algar, exjugador del Real Murcia y que siempre ha estado muy vinculado a nuestro club, configuró una plantilla dando prevalencia a jugadores murcianos, varios de ellos canteranos y con una evidente progresión. Además, de contar con un entrenador de la tierra y con una clara proyección, Adrián Hernández, que ha conseguido los objetivos marcados de clasificación para Copa del Rey hasta la consecución de la Copa Federación, y una clasificación hasta la paralización de la liga con clara tendencia ascendente.

Todo ello ajustándose siempre a la disciplina presupuestaria implantada en el club y aprobada mayoritariamente en la última Junta General de Accionistas.

2. El Consejo de Administración en pleno, tras valorar el trabajo realizado, decidió la renovación de ambos profesionales por un año y en condiciones similares al de este año, siempre considerando las circunstancias económicas y evidentes efectos que la pandemia COVID-19 tendrá en nuestro club y en el fútbol en general. Estas ofertas que se realizaron con el objetivo de continuar con la construcción del equipo, no han sido consumadas a fecha de hoy y estaban a la espera de propuestas como en cualquier negociación.

3. Este consejo en pleno rechaza cualquier presión o campaña para la toma de decisiones estratégicas del club, que lamentablemente se ha producido durante este proceso de negociaciones, y defiende su actuación con el compromiso y capacidad demostrado para dotar de viabilidad el proyecto REAL MURCIA estos meses. Como consecuencia de ello se ha tomado la decisión de dejar en suspenso las negociaciones.

4. Se comunica que después de la finalización de la Ampliación de Capital que actualmente está abierta y que tan importante es para nuestra entidad, se celebrará Junta de Accionistas, siempre que la situación sanitaria lo permitan, para continuar con la transparencia en la gestión y toma de decisiones.

5. Defendemos el prestigio, la capacidad y solidaridad mostrada por el equipo gestor actual, y que responde a un fiel compromiso con el conjunto de accionistas de la sociedad. Donde, además de una apuesta importante de capital y compromisos de generación, han existido sacrificios personales importantísimos que han llevado a la superación de numerosos hitos a este club.

Que nos sentimos tremendamente orgullosos de la gran disciplina presupuestaria en todas las áreas del club, para asegurar el funcionamiento de la sociedad con total estabilidad.

6. A partir de este momento, ningún directivo del club realizará declaraciones a través de ningún medio de comunicación que no sean los propios oficiales del club hasta que esta situación quede totalmente solucionada.

7. Por último, y lo más importante, nos gustaría aprovechar para dar un mensaje de ánimo y esperar que pronto se supere esta situación excepcional que tanto daño está ocasionando, sabiendo que ya queda menos para la vuelta y poder volver a disfrutar del fútbol y de nuestro querido Real Murcia.