Francisco Miró: "Esperamos que el fin de semana se vuelva a reactivar la ampliación de capital"

Francisco Miró, consejero del Real Murcia, se ha pasado por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación de la entidad tras la decisión de ampliar durante dos semanas más la tercera fase de ampliación de capital, que concluirá el próximo 26 de mayo, después habrá una cuarta fase que concluirá el 10 de junio. El club, tras ver a finales de la pasada semana que se había reactivado con fuerza la venta de acciones, tomó la decisión, después de estudiarlo jurídicamente, de ampliar dos semanas más este proceso. Al comienzo de este jueves ya se han superado los 620.000 de venta en acciones. El capital a cubrir es de 2.292.736 euros.

El dirigente grana ha destacado que "visto cómo se estaban desarrollando los acontecimientos tomamos la decisión de prolongar el proceso. Hay que tener en cuenta que durante las dos primeras fases el estado de alarma y la situación que hemos vivido paralizó demasiado el proceso. Al comienzo teníamos el convencimiento que se iba a cubrir todo el capital y ahora confiamos plenamente que podemos lograrlo. Estoy seguro que con la llegada del fin de semana se va a producir un nuevo repunte en la venta de acciones ya que es el momento en el que la gente tiene más tiempo para comprarlas". "Teníamos la seguridad que muchas empresas iban a apostar fuerte por la ampliación y se han visto perjudicadas a la hora de invertir, con la vuelta a la nueva normalidad creo que todo esto va a cambiar de forma positiva ya que bastantes empresas están adquiriendo acciones".

Francisco Miró también ha señalado que "estamos muy agradecidos a exjugadores y componentes de la actual plantilla que se han involucrado en el proceso. Nuestros patrocinadores también se han animado comprar acciones".

Sobre la situación generada con la decisión de la Federación de paralizar la competición señala que "no estamos de acuerdo en que no haya descensos. Nos parece bien que se dispute un play off express en el que deseamos lo mejor para FC Cartagena y Yeclano Deportivo, también estamos de acuerdo en que si no se puede disputar el play off asciendan los cuatro primeros. No compartimos que si la clasificación vale para decidir quienes juegan por ascender no valga para determinar los descensos. La próxima temporada nos vamos a encontrar con una categoría aún más devaluada. Otra de las cuestiones que no entendemos es que la Federación no haya teniendo en cuenta a los clubes a la hora de tomar estas decisiones".