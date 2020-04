FFRM abre un gabinete psicológico on line a futbolistas y entrenadores en cuarentena

La Federación Murciana de Fútbol, en colaboración con la Universidad de Murcia, ofrece asesoramiento psicológico para clubes, deportistas y entrenadores durante esta cuarentena fruto de la crisis sanitaria del Covid-19.

Para cualquier consulta, debemos recordar que la FFRM dispone de un Servicio de Psicología, que presta atención presencial, pero actualmente, debido a la situación generada por el confinamiento, la atención se hace vía Skype. También se pueden resolver o aclarar dudas o consultas vía correo electrónico o por teléfono.

Las pautas psicológicas son:

Recomendaciones para los clubes deportivos

Servicio de Psicología del Deporte FFRM

1. Transmitir apoyo y unidad. En estos momentos complicados para la mayoría, es imprescindible ofrecer apoyo desde el club y transmitir unidad y sentimiento de club, tanto a los/las deportistas como a los/las entrenadores/as. Mensajes de ánimo, comprensión y escucha atenta pueden ayudar a los miembros del club a sentirse apoyados, más identificados con el club y sobrellevar la situación.

2. Proporcionar información. A pesar de que las noticias sobre la vuelta a la normalidad (especialmente con las competiciones deportivas) es aún incierto, el club, en la medida de lo posible y conforme reciba información ha de comunicarlo a los entrenadores y jugadores.En ningún caso, se ha de hipotetizar o dar informaciones no contrastadas que no harían sino aumentar la incertidumbre.

3. Velar por el cumplimiento de las normas. Aun en esta situación excepcional, pertenecemos a un club y somos una gran familia. Por tanto, y como ya sabemos, la superación de la pandemia está en manos de todos nosotros, hemos de promover el cumplimiento de las normas y concienciar a los miembros de nuestro club sobre lo que nos rodea.

4. Mantener el contacto. Programa sesiones periódicas con los/las entrenadores/as, cuerpo técnico y psicólogos del club a través de videollamdas para conocer su situación, cómo están programando las sesiones de entrenamiento telemático y las necesidades y dudas que tengan. Además ahora es el momento de reforzar aspectos que antes no se podía. ¡En estos momentos tu apoyo es más necesario que nunca!

5. Mentalidad positiva.Es un aspecto crucial en este periodo. La clave está en luchar contra el desgaste, dando un punto de humor a la situación. Esta situación no es para siempre y puedes buscar apoyo en los miembros del club o en la FFRM.

Recomendaciones para deportistas

Servicio de Psicología del Deporte FFRM

Ante la situación actual de Estado de Alarma en nuestro país provocado por el COVID-19, que ha llevado a suspender todas las competiciones deportivas y la vuelta a sus casas de los/as deportistas, desde el Servicio de Psicología del Deporte de la Federación queremos proporcionar unos consejos psicológicos para seguir trabajando en esta situación:

Hay que vivir el día a día, no anticipar ni hacer sentencias con informaciones no contrastadas. No sabemos qué pasará con laLiga por lo que hay que esperar que esta situación se normalice y buscar canales de información oficiales que proporcionen información valida y contrastada.

2. Organizar el tiempo y mantener los hábitos del día a día, para poder seguir realizando ejercicio físico. No van a ser las mismas instalaciones ni los mismos recursos, pero si debemos adaptar lo que tenemos para poder practicar deporte.Seguir con tus rutinas deportivas y personales permite no perder la calma (mantener los horarios de sueño, alimentación…)

3. La actitud con la que nos enfrentemos a esto que estamos viviendo es fundamental. Podemos sacar una amenaza de todo esto o podemos generar una oportunidad.Además, lo que has logrado a nivel deportivo no te lo va a quitar nadie.

4. Salir del foco deportivo y volver a la vida real, la de estar con la familia y compartir el día a día. Volver a conectar con la identidad de padre/madre, hermano/a y guardar para después el rol deportivo.

5. Mantener el contacto con tus compañeros de equipo, entrenador/a, staff. Estar en contacto con otros deportistas por videollamada te permite mantener el sentimiento de pertenencia y que seguimos trabajando aunque sea de otra manera.

6. Confiar en nuestros entrenadores y técnicos, en los psicólogos, para cualquier cosa que se necesite. Estamos para ello, es nuestro trabajo, y debemos estar tan preparados como vosotros para responder a este reto que nos ha de hacer más fuertes (no es ninguna vergüenza pedir ayuda, todos nos apoyamos en alguien). Utilizar las herramientas que tengáis: WhatsApp, correo electrónico, Skype.

Recomendaciones para entrenadores

Servicio de Psicología del Deporte FFRM

El mundo está parado ante la crisis del Covid-19 y la incertidumbre está llenando de dudas, de preguntas y de informaciones rápidas las cabezas de todos los profesionales del mundo del deporte. Es por esto, que desde el Servicio de Psicología de la FFRM proponemos los siguientes consejos:

Mantenerse informado. Como consecuencia de la incertidumbre actual, es normal que queramos estar informados,pero hay que buscar información de fuentes válidas y contratadas. Además no es conveniente estar continuamente buscando y leyendo información al respecto. Esto aumenta la sensación de riesgo.

2. Reconocerlos sentimientos de angustia y miedo. Es normal sentirse confundido/a y temeroso/a ante las noticias de algo desconocido y amenazante para la salud y que surjan sentimientos como la ira o la tristeza. En estos casos, es importante admitirlas, compartirlas con nuestras personas más allegadas y hacerlos visibles. Y en caso de necesidad, la ayuda psicológica es la mejor opción.

3. Mantener hábitos y rutinas.Es importante que sigas manteniendo las rutinas y hábitos lo más posible dentro de las limitaciones (horarios de sueño, alimentación, ejercicio…). Igualmente podemos dedicarle tiempo a actividades a las que antes no podíamos dedicarle tanto tiempo.

4. Sigues siendo el/la entrenador/a. Dado que eres el/la entrenador/a, tienes que pensar que puedes servir de modelo para los/las jugadores a la hora de enseñarles cómo afrontar la situación. Tu manera de actuar y tu actitud influirán en el modo en que ellos/as lo afronten. Además puede ser una fuente de información valida.

5. Mantener el contacto.Programa sesiones de entrenamiento periódicas con tu equipo. Hoy en día es posible gracias a Whatsapp, Skype, etc. Es importante no perder el contacto, el sentimiento de pertenencia.Mediante videollamadas se pueden establecer objetivos individuales y grupales que se pondrán en marcha una vez todo vuelva a la normalidad. ¡No olvides que sigues siendo su entrenador/a!

6. Mentalidad positiva. Es un aspecto crucial en este periodo. La clave está en luchar contra el desgaste, dando un punto de humor a la situación. Esta situación no es para siembre y puedes buscar apoyo en tu club.