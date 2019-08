Fernando Aguilera: "Tenemos que ganar la Supercopa al Barcelona sí o sí"

ElPozo Murcia FS, tras su temprana eliminación en la Copa Intercontinental, sigue entrenando en Bangok para preparar la Supercopa de España del próximo 7 de septiembre en Guadalajara frente al FC Barcelona. Los dirigentes del conjunto murciano han intentado adelantar el regreso hasta Murcia pero, debido al final del período vacacional, no ha sido posible cambiar los billetes y no será hasta la jornada del domingo cuando emprendan el viaje de retorno.

El canterano Fernando ha analizado la participación en el torneo Intercontinental y el compromiso de la próxima semana resaltando que "la verdad es que teníamos ganas de hacerlo bien en la Copa Intercontinental, para eso adelantamos el regreso de las vacaciones para preparar el torneo. Vinimos a Bangkok con mucha ilusión y al final no ha podido ser. El sistema de competición, aunque ya lo conocíamos, no nos ha venido bien. No ganamos nuestro partido y tampoco nos salió bien el rebote en los otros compromisos. Estamos contentos por nuestro juego, lo dimos todo en la pista. El compromiso del equipo ha sido increíble. Ahora toca pasar página y pensar en la Supercopa de España".

Sobre la situación que la plantilla está viviendo de tener que seguir entrenando lejos de casa indica que "las circunstancias se han dado así, nos toca quedarnos. Nos hubiera venido bien poder regresar a Murcia para estar con nuestra gente, descansar y preparar el partido de la próxima semana. En Guadalajara tenemos otra oportunidad de resarcirnos. El equipo tiene muchas ganas de títulos, para eso estamos trabajando. Tenemos que llevar la Supercopa a Murcia, sí o sí".

El joven jugador granadino también se refirió a la actitud del FC Barcelona en los minutos finales del partido ante Corinthians resaltando que "el Barcelona hizo lo nosotros también habríamos hecho, entiendo el enfado de la gente. Ahora nos toca a nosotros ganarles la Supercopa por nuestra gente, el club y nosotros".