Fermín Aldeguer quiere repetir título en el europeo de Moto2 y el mundial de MotoE

Fermín Aldeguer, joven piloto murciano de motos de 16 años, se alegra por los éxitos de su compañero y paisano Pedro Acosta, 10 meses y 10 días mayor que él, y ha recordado la rivalidad que hay entre ambos.

"Hemos crecido juntos y competimos en todas las categorías. Yo le he ganado y él a mí y entre los dos ha habido luchas interesantes. Pedro tiene un talentazo, eso está claro, y me alegro de sus éxitos pues cuantos más seamos mejor", ha indicado.

El piloto de La Ñora, que el 5 de abril celebró su decimosexto cumpleaños, ha hecho esas declaraciones en un acto que ha tenido lugar en el casino Odiseo y en el que ha comparecido junto a sus patrocinadores Gesa Mediación y Primafrío, ambas empresas murcianas.

Dicho acto, programado desde antes que Acosta debutara en el Mundial de Moto3 que ahora mismo lidera, ha contado con la presencia del director general de la correduría de seguros, Mariano Albaladejo; la directora de responsabilidad social corporativa de la compañía de transporte, María Dolores Fernández; el propietario y mánager del FAU55 Tey Racing, el ex piloto mundialista Héctor Faubel; y el también piloto Álex Escrig.

Este otro joven piloto valenciano será compañero de Aldeguer durante 2021, así como el madrileño Alonso López y el italiano Federico Menozzi.

Faubel, quien se marca el objetivo de "ganar" el Europeo y "todas las carreras" de ese certamen, tiene mucha confianza en Fermín, cuya línea espera "seguir" Escrig, tal y como ha dicho este joven de Puçol.

Tanto Albaladejo como Fernández han hablado de "honor y orgullo" por unir los nombres de sus empresas a Aldeguer y esperan "muchos éxitos".

Por su parte, el joven piloto murciano ha dejado claro que dará "el máximo" para continuar triunfando después de un 2020 en el que fue campeón continental de SuperStock 600.

En esta nueva campaña el integrante del FAU55 Tey Racing disputará el Campeonato de Europa en Moto2 con el equipo italiano Boscoscuro Talent Team Ciatti y también el Mundial de MotoE (motos eléctricas).

Vídeo









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todas las sensaciones que tengo son buenas, podemos dar mucho y llevarnos los dos campeonatos, pero tengo que seguir aprendiendo porque conoceré pistas nuevas", ha apuntado el murciano, quien afronta lo que le espera "bien, tranquilo y sin más presión de la normal".

Con relación a la categoría MotoE, ha comentado que tiene que adaptarse a algo que es nuevo para él: "Sólo he hecho un test y tengo que acostumbrarme a una máquina que es muy diferente a todas las que he llevado hasta ahora pues pesa mucho y no tiene marchas".

Además, se prevé que debute en el Mundial de Moto2: "Eso sigue en pie, pues soy piloto reserva de otros cuatro del equipo Speed Up y si alguno de ellos tiene algún problema ahí estaré yo para ocupar su puesto".

"Tengo muchísimas ganas de empezar a competir y más al ver que otros pilotos han llegado muy bien", ha añadido.

Con respecto a la rivalidad que a nivel regional trasladada a un ámbito internacional puede tener principalmente con el mazarronero Pedro Acosta y también con la ceheginera Ana Carrasco, de 24 años, aunque disputen campeonatos distintos, Aldeguer ha hecho una valoración positiva.

"He crecido con Acosta y los dos comenzamos juntos con o cinco o seis años y competimos en todas las categorías. Yo le he ganado y él me ha ganado a mí y entre los dos ha habido luchas interesantes. Pedro tiene un talentazo, eso está claro, y me alegro por él", ha apuntado al tiempo que ha remarcado que "es un orgullo representar a Murcia a nivel internacional y cuantos más seamos mejor".