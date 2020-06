Felipe Coello: "UCAM Murcia CB está completando una plantilla muy compensada"

El 30 de junio marca cada año el final de la temporada deportiva aunque en este año excepcional que estamos viviendo ha sido todo muy diferente y en muchos casos todo terminó a comienzos del mes de marzo. Sólo ElPozo Murcia Costa Cálida siguió compitiendo hasta el pasado día 24, cuando fue eliminado en el play off exprés por el título de liga. Aprovechando el final de la campaña hemos hablado con el concejal de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, con quien hemos repasado esta temporada tan diferente a todas. Sobre el desarrollo final de la temporada para ElPozo ha destacado que "los he visto trabajar a diario en el Palacio, la verdad es que estaban muy bien preparados aunque se encontraron con un rival superior. Ha sido una decepción, todos pensábamos que tenían muchas opciones de conquistar el título de liga. Ahora toca recuperarse y volver con fuerzas de cara a la final four de la Champions en octubre".

Sobre la situación del Real Murcia tras el proceso de ampliación de capital ha señalado que "el consejo de administración nos ha tenido siempre informados sobre las negociaciones que se estaban llevando para la llegada de un posible máximo accionista como era el caso de Alfonso García, no ha podido ser y seguro que la directiva de Paco Tornel va a seguir trabajando como lo ha hecho en este tiempo y los éxitos llegarán".

Otra de las cuestiones que hay sobre la mesa es el convenio de uso del estadio de La Condomina y en este aspecto señala que "seguimos avanzando. Nos han pasado la propuesta para cambiar el nombre del estadio. Estoy seguro que en poco tiempo se cerrará el acuerdo para que el estadio pueda usar un nuevo nombre aunque siempre respetando el de La Condomina". El nombre que llevará el estadio será el de Be Soccer La Condomina.

Con Felipe Coello hemos repasado el nuevo proyecto de UCAM Murcia CB y en este aspecto señala que "me gusta mucho el equipo que se está formando. Es diferente al de otros años pero cuenta con jugadores muy interesantes, va a ser un equipo muy compacto. Creo que estamos ante una temporada atractiva".

Terminamos repasando la situación de Real Murcia Baloncesto e indica que "están trabajando en un equipo en el que habrá muchos jugadores murcianos en su debut en LEB Oro. Creo que pueden contar con jugadores como Álex Hernández o Carlos Toledo. En los próximos días conocerémos cómo va a ser una competición en la que habrá equipos tan históricos como Breogán u Orense".