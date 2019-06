Felipe Coello: "Las ayudas económicas se dan temporada vencida, vamos a intentar hacerlas efectivas pronto"

Las manifestaciones del miércoles en COPE Murcia de Alejandro Gómez, Director General de UCAM Murcia CB, en las que indicaba que "a fecha de hoy, 26 de junio, no hemos recibido ninguna de las ayudas institucionales previstas y tampoco tenemos respuesta". Felipe Coello, Concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, ha salido al paso de las manifestaciones de Gómez señalando que "No entiendo las palabras de Alejandro Gómez, saben que las subvenciones se dan a temporada finalizada y la actual aún no ha terminado. En la pasada temporada 2017/2018 se pagó la subvención en el mes de octubre. Los técnicos están estudiando la documentación que han presentado los distintos clubes presentaron hasta mediados del pasado mes de mayo y confiamos en hacerlo el pago antes de lo que lo hicimos el pasado año. Contrariamente a lo que algunos dicen este ayuntamiento no otorga ninguna ayuda que no venga vía convoctaria de subvenciones".