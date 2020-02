La falta de ambición condena al Real Murcia en Villarrobledo (0-0)

El Real Murcia sólo ha sido capaz de sumar un punto ante el colista Villarrobledo en un partido en el que no han creado opciones de gol. El cuadro de Adrián Hernández, que sólo realizó un cambio a lo largo del encuentro para intentar cambiar la dinámica, apenas inquietó la portería de Salcedo. Una ocasión en la primera mitad de Chumbi y una en la segunda de Peque es el pobre bagaje de un equipo que en las dos últimas semanas ha dado un paso atrás con respecto a lo que habían sido las primeras semanas de este año 2020.

El cuadro grana afrontó la visita al colista con demasiado conformista y desde el principio no ha sido capaz de imponer su ritmo ante un equipo como el castellano manchego que sólo había sido capaz de sumar dos puntos en este nuevo año, además de sufrir dos derrotas en las últimas jornadas en el Virgen de la Caridad. Ambos conjuntos llegaron al enfrentamiento con demasiadas ausencias e incluso el técnico visitante realizó una pequeña revolución en el once con el retorno de Edu Luna, Manolo, Chumbi y la titularidad del canterano Silvente, uno de los más entonados durante toda la tarde.

El cuadro local comenzó teniendo más el balón e incluso tuvo una primera opción de crear peligro ante la portería de Tanis Marcellán, quien tuvo muy poco trabajo durante la tarde. Tras unos primeros minutos de los locales intentó dominar el partido, el Real Murcia comenzó a adueñarse del juego aunque sin transmitir sensación de peligro. Sólo una acción de Víctor Meseguer con un gran pase a Chumbi, en el minuto 32, despertó el partido de la siesta aunque el delantero aguileño no estuvo afortunado ante el portero local. En los instantes finales del primer acto el Villarrobledo volvió a pisar, con más corazón que cabeza, el área del Real Murcia.

Tras una primera parte muy pobre parecía que a la vuelta de los vestuarios la situación podría cambiar. Nada más lejos de la realidad, el segundoa acto del encuentro fue aún más tedioso con Murcia que se iba diluyendo y un Villarrobledo que nunca creyó que pudiera superar a los pimentoneros. Los minutos pasaban y en la recta final pareció que los de Hernández eran capaces de crear que podrían ganar el peligro poniendo cerco a la portería local e incluso en algún lanzamiento de esquina los centrales, Antonio López y Edu Luna, tuvieron opciones de adelantar a su equipo.

Al final empate sin goles en un pobre espectáculo que vuelve a sembrar dudas en la semana previa al derbi del próximo domingo en el Enrique Roca de Murcia, a las cinco de la tarde, ante el UCAM Murcia CF.