Fallece a los 87 años Aurelia Marín, la abuela del atletismo murciano

Aurelia Marín Ramón, conocida como "la abuela del atletismo murciano", ha fallecido a los 87 años "víctima de una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo", según informa la federación de atletismo en un comunicado de prensa. Fue pionera con la saga los Barranco, que incluye al internacional Sergio López Barranco, su nieto.

Cuando no se utilizaba la palabra running, tan habitual en estos días, se trataba simplemente de correr y Aurelia era un auténtico ejemplo de superación.

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) ha lamentado esta triste pérdida, la de una mujer luchadora que se convirtió en un símbolo de un deporte que vive su auge pero que ella ya practicaba cuando no era así. "Era una mujer valiente que comenzó a practicar el atletismo cumplidos los 50 años y tuvo tiempo de convertirse en una de las atletas más laureadas de nuestro deporte, atesorando en su vitrina una innumerable nómina de éxitos regionales, nacionales e incluso internacionales como el bronce logrado en el Campeonato del Mundo de Veteranos de 2009 en la ciudad finlandesa de Lahti y en la prueba de lanzamiento de peso, su especialidad principal junto a los 100 metros lisos", destaca la FAMU. Italia, Puerto Rico, Australia, Brasil, Estados Unidos… son lugares en los que Aurelia dejó su impronta esta atleta que recibió la distinción de Mejor Atleta Veterana en la II Gala del Atletismo Murciano correspondiente a la temporada 2012/2013.

Madre de atletas, como Juan Jesús -marchador internacional en categorías inferiores- y Sebastián Barranco, la abuela del atletismo murciano también lo es de una de las grandes joyas de presente y futuro del atletismo español, el velocista Sergio López Barranco, quien aún tiene muchos premios y alegrías que dedicarle.

Hace sólo unos días en el Café Sport de las 5 Sergio López Barranco destacó que "mi abuela es muy importante en mi carrera. Ha sido determinante para mi y siempre está muy pendiente de mi trabajo, me corrige, me anima y me da muchos consejos, además es la más crítica conmigo".