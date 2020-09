“Estamos muy contentos de ver feliz a mi hermano Alex, pronto volveremos”

El MVP de la NBA por dos temporadas consecutivas, Giannis Antetokounmpo, junto con su hermano mayor y compañero de equipo Thanasis, ha estado siguiendo de cerca el trabajo que el pequeño de los hermanos, Alex, está realizando con el UCAM Murcia. Tras un largo periodo en el que han estado aislados en la burbuja de la NBA, se encuentran satisfechos del club y el entorno que envuelve al menor de los Antetokounmpo.

“Lo primero de todo, estoy feliz de poder venir aquí para ver a mi hermano junto a Thanasis ya que no nos hemos podido ver en un largo tiempo. Durante los tres meses, tres meses y medio que yo he estado en la burbuja de la NBA, él ha estado aquí solo. Está genial poder venir y ver a mi hermano pequeño. Comprobar que su casa está limpia, que está haciendo la cama… Estoy feliz por cómo le veo. Está mentalmente muy centrado, preparado para la temporada que está empezando y para mejorar. He estado hablando con Sito, dice que está muy centrado aprendiendo las jugadas, compitiendo bien y pasándoselo bien. Y esto es todo lo que un hermano puede querer”. Comenta el mejor jugador de baloncesto del momento.

Con tan solo 19 años, Alex está viviendo su primera experiencia profesional. Y lo hace en una liga cuya adaptación no es nada sencilla. Su hermano Thanasis, sabe de primera mano lo duro que es triunfar en ACB. “Es muy joven y firmar tu primer contrato y convertirte en profesional no es fácil con 18 o 19 años. Pero él parece que se está adaptando muy rápido. Yo he jugado esta liga antes que él y creo que es la Liga perfecta para chicos como nosotros. Él está mejorando bastante y lo más importante que tiene que hacer en el UCAM Murcia es sentirse bien estando aquí”. El hermano mayor de la familia añade que el idioma es fundamental para una adaptación más rápida. “Hemos hablado con el entrenador, él cree que se está adaptando rápidamente al juego y nos ha dicho, y creo que tiene razón, que la primera cosa que tiene que aprender es el idioma. Hablar en español es importante y él ya conoce muchas de las palabras que se usan en baloncesto. Rebote, cambio, lo sabe todo… y esto me impresiona. Ha estado aquí durante solo dos meses. Porque cuando yo estaba en Andorra, fue mucho más duro para mí adaptarme. Vale que era catalán, pero fue mucho más duro”.

En poco tiempo han podido conocer Murcia y analizar las partes positivas que tiene esta ciudad para que Alex pueda centrarse y triunfar en el mundo del baloncesto. Así define Giannis la impresión que se ha llevado de su paso por la capital del Segura. “Es una ciudad muy bonita. No es una ciudad tan grande como Barcelona o Madrid, pero desde luego, lo que he podido percibir es que es una ciudad de baloncesto. Y esto es importante para un jugador joven. Y eso es lo que tú necesitas. Una ciudad en la que te puedas centrar en el baloncesto, en mejorar y convertirte en mejor jugador. Hemos estado paseando por la ciudad y nos hemos dado cuenta que la gente nos saluda, no porque Thanasis y yo juguemos en la NBA, sino porque mi hermano Alex juega en el UCAM Murcia. Es una gran ciudad, estamos encantados de estar aquí y volveremos. Y estamos muy contentos de ver que mi hermano Alex está en una gran ciudad”.

Ahora que están de vacaciones, Giannis y Thanasis van a estar muy pendientes de la final de la NBA, donde tienen a su hermano Kostas jugando en Los Ángeles Lakers y, por supuesto, la Liga Endesa, donde esperan ver pronto a Alex. “Por supuesto, es mi hermano pequeño y al final uno hace lo que sea necesario para apoyarle. Podríamos estar con Kostas, apoyándole en la final de la NBA, pero hemos preferido estar aquí apoyando a Alex. Nos hubiese gustado ver algún partido, pero al menos hemos podido ver los entrenamientos”, comenta Giannis. “Lo más importante es que nos hagan sentir orgullosos. Los hemos seguido desde que eran pequeños hasta ahora. Se han esforzado mucho y eso nos hace sentir muy orgullosos. Los queremos y son nuestro orgullo”. Finaliza Thanasis.